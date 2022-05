Svjetska zdravstvena organizacija sazvala je hitan sastanak na kojem je tema nedavno izbijanje majmunskih boginja. Virusna infekcija koja je češća u zapadnoj i središnjoj Africi, u Europi je potvrđena ili se sumnja u više od 100 slučajeva.

Potvrđeni su slučajevi u najmanje pet zemalja - Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Portugalu, Njemačkoj i Italiji. Ranije su zabilježeni slučajevi i u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Australiji.

Prvi put identificirana je kod majmuna. Bolest se obično širi bliskim kontaktom i rijetko se širila izvan Afrike pa je ova serija slučajeva izazvala zabrinutost.

Ipak, znanstvenici ne očekuju da će se epidemija razviti u pandemiju poput COVID-19, s obzirom da se virus ne širi tako lako kao SARS-COV-2, piše Reuters.

Majmunske boginje su obično blaga virusna bolest. Karakteriziraju ih simptomi groznice, kao i kvrgavi osip.

"S nekoliko potvrđenih slučajeva u Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj i Portugalu, ovo je najveća i najraširenija epidemija majmunskih boginja ikada viđena u Europi", priopćila je medicinska služba njemačkih oružanih snaga koja je u petak otkrila prvi slučaj u zemlji.

Fabian Leendertz s Instituta Robert Koch kazao je: "Malo je vjerojatno da će ova epidemija dugo trajati. Slučajevi se mogu dobro izolirati putem praćenja kontakata, a postoje i lijekovi i djelotvorna cjepiva koja se mogu koristiti ako je potrebno".

So far we counted 66 confirmed and suspected cases of #monkeypox across 5 countries. Downloadable list of cases + additional metadata and sources here:https://t.co/zeTmq4AR31



Collaboration w/ @johnbrownstein @davidmpigott @kara_sewalk @globaldothealth @healthmap