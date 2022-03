Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je nekoliko napada na zdravstvene centre u Ukrajini koji su rezultirali smrtnim slučajevima i ozljedama, rekao je šef agencije.

''Istražuju se dodatna izvješća'', rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus u objavi na Twitteru u nedjelju nakon što je potvrđeno nekoliko napada na zdravstvene centre u Ukrajini koji su rezultirali smrtnim slučajevima i ozljedama.

