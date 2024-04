Otkriven Trumpov tajni plan za završetak rata u Ukrajini? "To bi značilo konačni kolaps svjetskog poretka"

Bivši predsjednik SAD-a i ali i kandidat Republikanske stranke za predsjednika Donald Trump privatno je rekao da bi mogao okončati ruski rat u Ukrajini pritiskom na njezinu vladu da se odrekne teritorija, izvijestio je Washington Post, unatoč opetovanom i žestokom odbijanju ukrajinskih čelnika da ustupe bilo kakvu zemlju u sukobu.

Trump je javno rekao da bi mogao okončati rat u roku od jednog dana od povratka na mjesto predsjednika, iako je otkrio nekoliko detalja svog plana. The Post, pozivajući se na ljude koji su razgovarali o planovima s Trumpom ili njegovim savjetnicima i govorili pod uvjetom anonimnosti jer su ti razgovori bili povjerljivi, je rekao da Trump želi izvršiti pritisak na Ukrajinu da ustupi Krim i pogranična područja Donbasa Rusiji.

Rusija je zauzela Krim prije deset godina. Separatisti koje podržava Rusija već se nekoliko godina bore u Donbasu, a Rusija je preuzela kontrolu nad nekim područjima Donbasa nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu prije više od dvije godine, prenosi USA Today.

Prošloga mjeseca, mađarski premijer Viktor Orbán je nakon sastanka s bivšim američkim predsjednikom rekao je da će Trump prestati financijski pomagati Ukrajinu.

"On ima jasnu viziju s kojom je teško ne složiti se. On je rekao: 'Prvo, nećemo dati ni centa za rusko-ukrajinski rat. Zbog toga će rat završiti, jer je očito da se Ukrajina ne može samostalno braniti. Ako ni Amerikanci ni Europljani ne daju novac i oružje, rat će završiti. Ako Amerikanci ne daju novac, Europljani neće moći samostalno financirati ovaj rat'", ispričao je Orbán.

Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova, odbacio je Trumpov plan. Ustupanje zemlje bilo bi štetno za Ukrajinu i svijet, rekao je u objavi na društvenim mrežama.

"U stvarnosti, to bi značilo konačni kolaps svjetskog poretka nakon Drugog svjetskog rata i signal da zakon sile sada nadmašuje snagu zakona", rekao je.

