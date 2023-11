VIDEO Strava u Dublinu: U napadu nožem petero ozlijeđenih, među njima troje djece

U napadu u Dublinu petero je ozlijeđenih, među kojima je troje djece.

Irska televizijska kuća RTÉ izvijestila je da su ozljede navodno nastale ubodom nožem.

Dogodilo se to nešto poslije 13:40 po lokalnom vremenu na Parnell Square East, nedaleko od jedne od najprometnijih gradskih ulica O'Connell Street, prenosi BBC.

Stradali su muškarac, žena i troje maloljetne djece.

BREAKING: At least three children have been injured in what is described as a suspected stabbing incident near a school in central Dublin. Gardai are releasing no further information at present. pic.twitter.com/RGYXUg9PI5