VIDEO Vučić zanijemio: Potrajalo je i nije bilo ugodno

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je novi paket ekonomskih mjera za poboljšanje životnog standarda građana u nedjelju.

Mjere koje je nazvao "čudesnima" uključuju ograničavanje marži najvećih trgovačkih lanaca za 3000 proizvoda te snižene kamatne stope na gotovinske i potrošačke kredite.

Međutim, kod kredita je došlo do određenog zastoja, koji nije prošao nezapaženo.

"Znate što su potrošački krediti? Kad je potreban kredit za ogrjevno drvo, za zimu... Malo tko koristi potrošačke kredite, ali potrošačke kredite ćemo spustiti..." poručio je Vučić, nakon čega je zašutio na nekoliko sekundi.

"Prvo ću govoriti o gotovinskim kreditima zato što je bolje i važnije", rekao je te napokon prekinuo šutnju i promijenio temu.