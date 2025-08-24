Vučić i Dodik pod svaku cijenu žele sastanak s Trumpom: "Infantilno vjeruju..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već mjesecima nastoji ostvariti susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Nakon svibanjskog pokušaja na Floridi, kada se iznenada vratio u Srbiju zbog "bolova u prsima", diplomatski kontakti nastavljeni su, a želju za susretom iskazao je i Milorad Dodik.

U Beogradu govore o "strateškom dijalogu" s Amerikom, dok je sastanak šefa diplomacije Marka Đurića s državnim tajnikom Marcom Rubiom proglašen povijesnim, iako američka strana o njemu gotovo da nije dala komentare.

"Vučić Trumpa vidi zaštitnika autokracije"

Dodik je svoju smjenu u Republici Srpskoj opisao kao pokušaj da ga se spriječi u kontaktu s Trumpom, tvrdeći da ga "miniraju Bidenovci".

Vanjskopolitički komentator Boško Jakšić kaže za Deutsche Welle da Vučić Trumpa vidi kao zaštitnika autokracije.

"Europska unija, bez obzira na ponekad kalkulantski pristup Njemačke i Francuske, ipak inzistira na nekim vrijednostima liberalne demokracije. Nakon ruskog i kineskog predsjednika, Vučić Trumpa također vidi kao nekog ideološkog saveznika, pa otuda i ovaj Vučićev odmak od Europe. Ali i tu postoji kvaka, jer je Trump pragmatičan i poslovno orijentiran, njega ideološke bliskosti malo zanimaju. A na tom poslovnom polju Srbija praktički nema što ponuditi", ističe Jakšić.

Povjesničar i bivši srpski veleposlanik Milan St. Protić ocjenjuje da Vučić i Dodik traže susret prije svega radi vlastite promocije. "Oni bi se htjeli vidjeti s njim jer tako podižu neku svoju važnost, i pomalo infantilno vjeruju da se takvim susretima s najmoćnijim ljudima na svijetu nešto postiže. Amerika ima daleko važnijih poslova u svijetu i sve ovo je u najmanju ruku izraz jednog političkog amaterizma", poručuje Protić.

"Srbija sve otvorenije ignorira Europu"

Kako bi se približila Trumpu, Srbija se u međuvremenu okrenula i Izraelu. Vučić se pohvalio da je jedina europska zemlja koja prodaje oružje toj državi, a potpisan je i vojni ugovor vrijedan 1,64 milijarde dolara. No, Jakšić upozorava da to Srbiju može skupo stajati.

"Vučićeva samohvala kako je Srbija jedina zemlja koja prodaje oružje Izraelu, u trenutku kada se u Gazi događa ono što mnogi već nazivaju genocidom, prijeti da Srbija bude prozvana kao suučesnik u tome. To je preskupa cijena da bi se približilo Trumpu, a mogu i zamisliti koliko je izraelskim vlastima uopće stalo lobirati za Vučića u Washingtonu", naglasio je.

DW piše da Srbija sve otvorenije ignorira Europu, a vlasti sve češće oštro odgovaraju europskim kritičarima. Milan St. Protić upozorava da je to kratkovidno.

"Europa će ostati tu gdje jest"

"Europa je naše okruženje i za nas presudan faktor. Trump će završiti svoj mandat, brzo će se ta politika vratiti u normalu, a Europa će ostati tu gdje jest. I Vučić i Dodik protivnici su demokracije i zato traže sugovornike tamo gdje misle da ima temelja za dogovor neovisno o demokratskim institucijama."

Boško Jakšić zaključuje da je odmak od Europe "opasan i strateški vrlo pogrešan".

"Ne samo zbog geografije, nego je u sadašnjem rasporedu svjetskih odnosa ne samo politička i gospodarska, nego i moralna dužnost biti na strani Europe umjesto na strani Amerike, Rusije ili Kine. Vučić tu ima samo jednu kalkulaciju, a to je opstanak na vlasti i da nitko ne osuđuje represiju u Srbiji. Tako da je to jedna vrlo opasna tendencija zbog koje Srbija već plaća, a vjerojatno će i dalje plaćati visoku cijenu", zaključio je.