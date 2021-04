Rezerve kisika bit će potrošene u subotu u 3 sata po lokalnom vremenu. Spasilački timovi otkrili su objekt s visokim stupnjem magnetizma na oko dubini između 50 i 100 metara. Podmornica KRI Nanggala-402 nestala je u blizini Balija u srijedu, na njoj su 53 člana posade.

Rezerve kisika na nestaloj indonezijskoj podmornici KRI Nanggala-420 smanjuju se, vojni dužnosnici procijenili su da će potrajati do subote u tri sata ujutro po lokalnom vremenu. Podmornica je nestala u srijedu, na njoj su 53 člana posade.

Spasilački timovi danima su pokušavali uhvatiti radarski signal s podmornice koja je nestala u blizini Balija, gdje su dubine vode i do 1000 metara. Tek u petak uhvaćen je radarski signal neidentificiranog objekta. Potrazi za podmornicom koja je nestala tijekom vojnih vježbi pridružili su se i timovi iz Australije i SAD-a.

U četvrtak kasno navečer, indonezijska vojska priopćila je da je signal stigao iz dubine od oko 50 do 100 metara. Brodovi koji su u potrazi opremljeni su specijaliziranom opremom za praćenje, a timovi se nadaju kako se radi o nestaloj KRI Nanggala.

"Imamo vremena do tri sata ujutro pa smo maksimalizirali napore za pronalaskom podmornice", kazao je indonezijski vojni glasnogovornik Achmad Riad. "Nadam se da ćemo naći svijetlu točku na tom mjestu", dodao je.

Vidljiva mrlja od nafte

Na mjestu gdje se pretpostavlja da je podmornica ostala potopljena pojavila se mrlja nafte, to ukazuje na moguću štetu na spremniku za gorivo. U četvrtak je američka vojska priopćila da na mjesto potrage šalje zračne timove koji će pomoći u potrazi dok je Australija poslala dva potražna broda. U potrazi sudjeluju i brodovi iz Singapura i Malezije, a u potragu se tijekom tjedna uključila i Indija, piše Daily Mail.

"Ako je na samoj podmornici došlo do ozbiljne štete, to bi moglo značiti da posada ima vrlo ograničen prostor i količinu kisika", kazao je Collin Koh, stručnjak za pomorska pitanja u istraživač u S. Rajaratnam School of International Studies u Singapuru.

"To bi također moglo značiti da su oštećeni i rezervni spremnici za kisik, što bi dodatno otežalo cijelu situaciju. Ne radi se samo o tome hoće li biti dovoljno kisika za posadu već i koja je razina ugljikova dioksida u unutrašnjosti podmornice, to bi moglo odrediti sudbinu posade", dodao je Koh.

Izgrađena 1977. godine

KRI Nanggala-402 podmornica je njemačke proizvodnje koja je bila na vojnoj torpednoj vježbi u vodama 60 kilometara sjeverno od otoka Bali. Izgrađena je još 1977. godine, teška je 1395 tona, a u indonezijskoj je floti od 1981. godine. Dvogodišnji remont obavljen je 2012. godine u Južnoj Koreji.

Viceadmiral francuske mornarice Antoine Beaussant upozorio je da podmornica nije izgrađena da izdrži maksimalnu dubinu koja je na tom mjestu, 1000 metara. "Ako se spustila na 700 metara dubine, vjerojatno se raspala", kazao je Beaussant i dodao kako se radi o podmornici izgrađenoj za uron do 280 metara dubine.

Frank Owen, tajnik australijskog Instituta za podmornice, također je rekao da bi podmornica mogla biti na prevelikoj dubini na kojoj bi spasilački tim mogao djelovati.

"Većina sustava za spašavanje može djelovati do dubine od oko 600 metara", rekao je. "Većina sustava može ići i na veće dubine od toga, ali neće moći svi djelovati na tolikim dubinama", dodao je Owen.