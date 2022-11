Britanski Vrhovni sud presudio je da škotska vlada ne može održati drugi referendum o odcjepljenju od Ujedinjenog Kraljevstva.

Vrhovni sud jednoglasno je odbacio pokušaj Škotske nacionalne stranke (SNP) da održi novo glasanje o neovisnosti Škotske u listopadu sljedeće godine, s obzirom na to da nije imala odobrenje britanskog parlamenta.

Odluka vjerojatno neće zaustaviti raspravu o neovisnosti koja traje već cijelo desetljeće, a Brexit ju je drastično pojačao.

Škotska je zadnji put održala glasanje o tom pitanju, uz odobrenje Westminstera, 2014. godine i tada je 55 posto birača odlučilo ostati dijelom Ujedinjenog kraljevstva.

SNP, koji se zalaže za neovisnost, ipak je dominirao škotskom politikom u godinama koje su uslijedile. Stranka je obećala dati škotskim glasačima još jednu priliku za glasanje, osobito otkako je Ujedinjeno Kraljevstvo glasalo za izlazak iz Europske unije 2016.

Najnoviji pokušaj premijerke Nicola Sturgeon uključivao je održavanje savjetodavnog referenduma krajem sljedeće godine nalik anketi iz 2016. koja je rezultirala Brexitom. Najviši sud zemlje zaključio je pak kako bi čak i pravno neobvezujuće glasanje zahtijevalo nadzor Westminstera, prenosi Guardian.

"Zakonito održani referendum imao bi važne političke posljedice u odnosu na Uniju i parlament Ujedinjenog Kraljevstva. Ili bi ojačao ili oslabio demokratski legitimitet Unije i suverenitet Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva nad Škotskom," rekao je lord Reed čitajući presudu suda.

Sturgeon je rekla da prihvaća presudu, ali je pokušala istaknuti da je odluka samo još jedan argument za odcjepljenje. "Zakon koji ne dopušta Škotskoj da izabere vlastitu budućnost bez pristanka Westminstera razotkriva kao mit svaku predodžbu o UK-u kao dobrovoljnom partnerstvu", napisala je na Twitteru.

1/ While disappointed by it I respect ruling of @UKSupremeCourt - it doesn't make law, only interprets it.

A law that doesn't allow Scotland to choose our own future without Westminster consent exposes as myth any notion of the UK as a voluntary partnership & makes case for Indy