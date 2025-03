Proukrajinski prosvjednici dočekali su sudionike samita u Londonu. Skup je dobio na važnosti nakon katastrofalnog sastanka ukrajinskog predsjednika Zelenskog s američkim predsjednikom Trumpom u Bijeloj kući.



"Bio je samo jedan pobjednik te rasprave, to je Vladimir Putin. Rekavši to, to je vjerojatno poziv na buđenje. Razgovori koje sam otad imao, u protekla 72 sata su uglavnom - idemo dalje, vratimo se na put, pogledajmo što diplomacija može", rekao je finski predsjednik Alexander Stubb.

Zelenski je već u subotu toplo primljen u uredu britanskog premijera.

Summit u Londonu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Keir Starmer je izrazio nadu da će biti dogovorena europska sigurnosna jamstva za Ukrajinu, ali i dodao da bilo kakvo primirje mora podržati SAD kako bi se spriječila ponovna ruska invazija na Ukrajinu.

"Ujedinjeno Kraljevstvo zajedno s Francuskom i vjerojatno jednom ili dvije druge zemlje, radit će s Ukrajinom na planu zaustavljanja borbi. Zatim ćemo razgovarati o tom planu s SAD-om. U telefonskim razgovorima u petak navečer, kroz sastanke u subotu i ponovno telefonskim razgovorima, mislim da smo otišli korak u pravom smjeru jer, kažem, nitko ne želi gledati ono što se dogodilo u petak“, smatra britanski premijer Keir Starmer.

Keir Starmer Foto: DNEVNIK.hr

Iz Rusije stižu kritike na račun Europe i pohvale SAD-u.

"O mirovnjacima kažu uvježbavamo tisuće ljudi, osigurat ćemo tim mirovnjacima zračnu potporu. To je također arogancija jer, prvo, nitko ne pita nas. Trump sve shvaća. Trump kaže da je prerano. Kad postoji sporazum, možete raspravljati o toj temi", kazao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

Američki državni tajnik kaže da nije kontaktirao s ukrajinskim predsjednikom nakon obračuna u Bijeloj kući.

"Mislim da je posljednji red u predsjednikovoj objavi na Truth Social onaj na koji se treba usredotočiti, a to je da smo spremni ponovno razgovarati kad oni budu spremni na mir, a jasno je da je to predsjednikov cilj. On pokušava Rusiju dovesti za stol kako bi vidio postoji li način za okončanje ovog sukoba. To je njegov cilj. To je njegov jedini cilj", pojašnjava američki državni tajnik Marco Rubio.

Trump se u međuvremenu opušta. Nakon sastanka iz Bijele kuće je otišao u svoju rezidenciju Mar-a-Lago na Floridi i snimljen je kako dolazi u svoj golf klub.

