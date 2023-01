Tjedan pred nama bit će svježiji i promjenjiviji. Imati ćemo nekoliko kišnih epizoda, a na kopnu će temperatura biti 5 - 6 stupnjeva niža nego prošli tjedan. Pogoršanje kreće noćas, ali najizraženije vremenske prilike imati ćemo kada će se preko nas premještati hladna fronta, donosi Nikola Vikić-Topić

Već će ujutro biti oblačno, a u velikom dijelu zemlje i kišovito. Na Jadranu će povremeno padati jaka kiša. S druge strane, najmanje kiše biti će na istoku Slavonije te u Baranji.

Posvuda će biti vjetrovito – u unutrašnjosti uz umjereni južni vjetar, a na Jadranu jako jugo i oštro s udarima, 60 - 90 kilometara na sat. Zato je na snazi žuti metero alarm.

Zbog južnog strujanja jutro neće biti hladno. Na kopnu će najniža temperatura biti oko 8 Celzijevih stupnjeva, a na obali oko 11.



I u središnjoj Hrvatskoj oblačno i kišovito. Kiša će povremeno biti jaka i pasti će obilnija količina, a postoji mogućnost da na jugu regije zagrmi. Maksimalna temperatura bit će oko 12 stupnjeva što je osjetno svježije, a nakon 15 sati zapuhati će jak sjeverac pa će kasno popodne biti hladno.



U Slavoniji će se sredinom dana jače naoblačiti, pa će povremeno biti kiše. Češće i jače na zapadu, dok je na istoku kiša vjerojatnija navečer. Puhati će umjeren jugoistočni vjetar koji će kasnije okrenuti na umjeren do jak sjeverac. Temperatura danju oko 12 stupnjeva, a navečer osjetno hladnije.



U Istri, Kvarneru i u gorju oblačno, često uz kišu i pljuskove, lokalno će pasti obilna količina kiše, a od sredine dana raste mogućnost i za grmljavinu tako da je upaljen žuti i narančasti metero alarm. Jako jugo će rano popodne okrenuti na umjeren lebić, a zatim, nakon 19 sati na jaku i olujnu buru. Temperatura će sredinom dana biti između 10 i 15 stupnjeva, a onda navečer, osjetno hladnije pa će u višem gorju kiša prijeći u snijeg.



Pretežno do potpuno oblačno bit će i u Dalmaciji, često s kišom i pljuskovima koji će lokalno biti jači, moguća je obilnija kiša, a velika je vjerojatnost i za grmljavinu pa je zbog svega toga na snazi narančasti i žuti metero alarm. Jugo će slabjeti, no ubrzo će zapuhati lebić, a onda će kasno navečer okrenuti na jaku i olujnu buru s kojom stiže hladniji zrak. Prije toga, temperatura između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva.



U utorak na kopnu oblačno, ali uz tendenciju razvedravanja sa zapada. U Slavoniji će prijepodne biti još kiše, a u gorju je moguće malo snijega. Bit će hladnije – između 5 i 10 stupnjeva.

U srijedu suho i sunčanije ali još hladnije, od -3 do +8 stupnjeva. U četvrtak pak novo naoblačenje, prolazno uz malo kiše i susnježice osobito u sjevernijim krajevima.



U Dalmaciji će u utorak biti još kiše i pljuskova, ponajprije ujutro, dok će se na sjeveru već razvedravati. Puhati će jaka tramontana i bura pa će biti hladnije.

U srijedu duž cijele obale sunčano, tramontana će slabjeti, ali će biti još malo hladnije. Poslijepodne će sa sjevera stizati novi oblaci, kao najava promjenjivijeg četvrtka tijekom kojeg će povremeno i lokalno biti kiše.

U svakom slučaju, pred nama je svježiji i kišovitiji tjedan. U utorak i srijedu će biti hladnije, a zatim u četvrtak te za vikend ponovno stiže kiša.

