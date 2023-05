Idućih nekoliko dana vrijeme će biti sunčanije, toplije, više ljetno ili barem blizu ljetu, jedan potpuno drugi tip vremena od ovog što smo imali do sada. Nažalost, ne možemo baš reći da će biti i posve stabilno, iako će najvećim dijelom prevladavati sunčano. Što to zapravo znači, otkriva meteorolog Darijo Brzoja.

Bit ćemo u polju izjednačenog ili čak malo sniženog tlaka. Sunce će našu zemlju dobro zagrijavati, pojačat će se uzlazne struje zbog čega onda može biti lokalnih nestabilnosti, uglavnom sredinom dana i poslijepodne: kraći pljuskovi, ponekad grmljavina. No to ništa ne bi trebalo trajati dugo, i ne posvuda, vrlo lokalno i mjestimice. Tako nam izgleda cijeli tjedan, a pljuskovi će biti izgledniji u srijedu i četvrtak.

Nedjeljno jutro, u većini krajeva napokon bit će sunčano, ili pretežno sunčano. Malo promjenjivije i nestabilnije u gorju, rijetko pljusak, možda i pokoji oblak prolazno više u Dalmaciji. No ukupno, dosta sunca. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima. Drugdje vjetar u početku slab: u Dalmaciji prema otvorenom moru većinom, do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 10 do 14, a na moru od 14 do 18 stupnjeva.

Središnja Hrvatska

Na nedjeljno poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme. Uz dnevni razvoj oblaka, može biti ponekog pljuska i grmljavine. Toplo kao i danas ili malo više, očekuje nas od 24 do 26 stupnjeva.

Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Bit će sunčano. Ovdje su šanse za poneki pljusak još i manje, no ne treba ih u potpunosti zanemariti. Bit će dosta toplo, temperatura kao i na zapadu, ide do 25, 26 stupnjeva.

U gorju tek malo promjenjivije, ali isto dosta sunca. Recimo da je mogućnost za pljusak s grmljavinom ovdje poslijepodne najveća u usporedbi s ostatkom zemlje. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, a samo povremeno bit će umjerene naoblake. Puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura oko 25, a u gorju malo niža, no isto će biti toplo.

Vrijeme u Dalmaciji

Dalmaciju očekuje pretežno sunčano, ali ne skroz stabilno vrijeme pa i ovdje uz jači razvoj oblaka poslijepodne može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak, a sjevernije u regiji i u zaleđu možda malo bure. Temperatura i ovdje sutra uglavnom oko 25 stupnjeva.

U prvoj polovici sljedećeg tjedna prevladavat će sunčano, ali ne posve stabilno vrijeme. Može biti lokalnih poslijepodnevnih pljuskova, uz jači razvoj oblaka, a nešto promjenjivije uz veće šanse za pljuskove očekuje se u srijedu i poglavito četvrtak. Bez vjetra, zadržat će se ugodno toplo.

Na Jadranu također sunčano, ovdje je mogućnost za pljuskove vrlo mala, bit će ih uglavnom u zaleđu, i možda na sjevernom Jadranu, isto srijeda, četvrtak izgledaju kao dani kad je ta mogućnost, recimo realna. No u svakom slučaju dosta sunca, sve toplije, bez nekog značajnijeg vjetra. Vjerujem da će se ovaj tjedna polako puniti plaže pa svakako računajte na visok UV indeks. Obzirom da se nismo previše izlagali suncu ovo proljeće, nemojte prenaglo da ne biste dobili opekline. Najbolje je izbjegavati sredinu dana ili je provesti dijelom u hladu. Inače temperatura mora je najčešće 18 stupnjeva.

Sljedeći tjedan, ukupno gledajući, izgleda dosta ljetno. Većinom sunčano, vrlo toplo, ali ne skroz stabilno. Pljuskovi su najizgledniji u srijedu i poglavito u četvrtak: unutrašnjost, sjeverni, eventualno srednji Jadran. Jug za sad izgleda u redu.

