Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima, u vremenskoj prognozi Dnevnika nove TV otkriva meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Konačno povoljnije vrijeme. Imat ćemo više sunca i višu temperaturu. Iako, i dalje neće biti sasvim stabilno, no o stabilnosti je u ovo doba godina i inače teško govoriti.

Na nas djeluje velika anticiklona sa sjeveroistoka Europe, dok se u isto vrijeme, u Sredozemlju stvara jedna nova ciklona, koja se premješta nad Siciliju.

Međutim, ova neće biti osobito jaka niti dugotrajna, neće nam se niti znatnije približiti, tako da ćemo njezin utjecaj primijetiti po kratkotrajnom pojačavanju bure, prolazno više oblaka te pokojem pljusku.

Vrijeme ujutro

U subotu ujutro djelomice sunčano uz umjerenu, ponegdje i povećanu naoblaku. Više oblaka bit će na Jadranu te osobito u Gorskom kotaru i Lici gdje može pasti i malo kiše.

U nizinama unutrašnjosti je pak moguća kratkotrajna magla, ponajprije uz Savu i Unu, no do 9 sati bi se posvuda trebala razići.

Na obali će puhati bura, uglavnom slaba do umjerena, samo pod Velebitom i jaka. Na kopnu slab istočni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 13, a na Jadranu 16 do 18, dakle relativno toplo.

Vrijeme poslijepodne

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano uz promjenjivu naoblaku. Lokalno će biti kraćih pljuskova. Veća vjerojatnost za njih je na jugozapadu i zapadu, osobito uz granicu sa Slovenijom.

Zatim predvečer posvuda razvedravanje. Temperatura će biti osjetno viša nego posljednjih desetak dana: 23, 24 stupnja, tako da će biti znatno ugodnije, ali sredinom dana će vjetar malo ojačati, puhat će umjeren istočni i sjeveroistočni, pa nije loše imati neku tanju jaknu pri ruci.

Meteorolog otkriva kako će se moći rješavati učinci klimatskih promjena na ljudsko zdravlje

U Slavoniji sunčano i toplo, uz malu do umjerenu naoblaku. Ovdje će biti i većinom suho. Samo rijetko je moguć kratak pljusak uz Savu, osobito na zapadu. Temperatura će rasti do ugodna 24 stupnja, ali će također biti pomalo vjetrovito, uz umjeren istočnjak, pa će kad sunce zađe, biti svježe.

U Istri, Primorju i gorju više oblaka nego ujutro, ali uz sunčana razdoblja, kojih će više biti na obali. Ipak, malo je veća mogućnost i za prolaznu kišu ili kratak pljusak, soobito u Istri.

I dalje će puhati bura, uglavnom umjerena, samo pod Velebitom i jaka. Sredinom dana će malo oslabjeti, a zatim navečer ponovno ojačati. Najviša temperatura, na obali oko 23, a u gorju 17 do 21.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno. Bit će sunčanih razdoblja, ali povremeno i malo više oblaka. Rijetko je moguće malo kiše ili poneki pljusak, i to vjerojatnije u unutrašnjosti i na otocima nego na samoj obali.

Bura će do podneva oslabjeti, a zatim će okrenuti na slab do umjeren maestral. Bit će ugodno toplo, između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme sljedeća tri dana

Idućih dana na kopnu pretežno sunčano i toplo, ali ne i stabilno. Poslijepodne će biti kraćih, lokalnih pljuskova. Mogući su svaki dan, no veća vjerojatnost za njih je u ponedjeljak i utorak. Vjetar većinom slab. Temperatura ujutro oko 13, a poslijepodne oko ugodnih 25.

Na obali također sunčano i toplo. Ovdje je znatno manja vjerojatnost za pljuskove, iako može biti ponekog, ponajprije u nedjelju. Tad će još puhati slaba do umjerena bura, a zatim početkom novog tjedna maestral. Temperatura 16, 17 ujutro, te do 25 poslijepodne.

Meteorolog otkriva koliko je ljudi u opasnosti zbog pristupa vodi

U svakom slučaju, za vikend sunčanije i toplije. S time da će u subotu na trenutke biti više oblaka, najviše na obali i u gorju. Oba dana vikenda je moguće malo prolazne kiše, no neka vam to ne pokvari dan - uživajte u onim sunčanim trenucima!

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.