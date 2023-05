Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV otkriva meteorolog Darijo Brzoja.

Nakon ove velike kiše, pa i ekstremne količine oborine te problema s vodostajima rijeka, situacija se postupno stabilizira. Idućih nekoliko dana očekuje nas više sunčana vremena i više topline.

U četvrtak smo još uvijek po nekakvom prosjeku bliže travnju nego svibnju, no to će se narednih dana, a poglavito od nedjelje ispraviti.

U petak ćemo na kontinentu još imati posla s ostacima jednog frontalnog sustava pa će biti oblačnije, a u subotu će se nešto vlažnog, nestabilnog zraka približiti s jugozapada, uglavnom na Jadran gdje bi pri tom isto moglo biti malo kiše. No iza tog, bližimo se ljetu.

Vrijeme ujutro

U unutrašnjosti će u petak ujutro prevladavati oblačno, povremeno uz mogućnost za malo kiše. Vjerojatnije na sjeveru. Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano.

Najviše sunca očekuje se u Dalmaciji. Puhat će slaba do umjerena, jedino podno Velebita mjestimice i jaka i vrlo jaka bura. Jutarnja temperatura, na kopnu od 8 do 12, a na moru uglavnom između 12 i 16 stupnjeva.

Vrijeme poslijepodne

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj većinom oblačno, naoblaka će se kidati, no sunčanih razdoblja bit će više zapravo u subotu, te poglavito nedjelju. Još malo strpljenja nam treba.

Poslijepodne je rijetko moguć pljusak, prema gorju ili sjevernije u regiji. Bez značajnijeg vjetra. Još uvijek neće biti jako toplo, ali bit će toplije nego u četvrtak. Očekuje nas oko 18 stupnjeva.

Istok zemlje u petak - ipak malo sunčaniji od zapada, poglavito poslijepodne kad se ovdje očekuju sunčana razdoblja. Ali uz vlažniji zrak po visini i nestabilnija atmosfera, pa lokalno može biti malo kiše ili pljusak. Isto bez vjetra, te u svakom slučaju toplije nego u četvrtak: temperatura će u Slavoniji i Baranji biti oko 20 stupnjeva.

U gorju u petak promjenjivo oblačno, i ovdje moguće uz malo kiše tijekom dana. Na sjevernom Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će slaba do umjerena, podno Velebita moguće i jaka bura. U gorju očekujemo petnaestak, a na moru većinom između 20 i 23 stupnja.

U Dalmaciji će najvećim dijelom prevladavati sunčano. Ujutro uz slabu, rijetko gdje umjerenu buru, dok će danju puhati vjetar s mora. Temperatura će biti oko 22, 23, do ponegdje i 25 stupnjeva, što zapravo sad već i željno iščekujemo.

Sljedeća tri dana

U subotu u zapadnim kopnenim krajevima promjenljivo oblačno, mjestimice uz malo kiše ili poneki pljusak, dok će više sunca biti u Slavoniji. Potom od nedjelje pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno.

Uz dnevni razvoj oblaka može biti lokalnih pljuskova, no uglavnom u gorju. To je ipak onaj drugi tip vremena, ne ove jesenske kiše kao što smo imali do sad, vrijeme će od nedjelje biti više ljetno, više sunčano i svakako toplije. Kao što možete vidjeti temperatura će danju ići i do 25, 26 stupnjeva. To se traži.

Na Jadranu u subotu ili barem dio dana, prijepodne i sredina pretežno oblačno, oblačnije na sjeveru gdje su i šanse za kišu veće, iako će oborina biti najčešća zapravo na otvorenom moru i otocima. Tu je najizglednija.

Nešto sunca tijekom dana uglavnom na jugu. U nedjelju već pretežno sunčano, tako i u ponedjeljak. Lokalnih nestabilnosti može biti uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, odnosno u zaleđu obalnog dijela naše zemlje, te rijetko gdje uz obalu na jugu.

U subotu prolazno jugo, inače na moru će puhati slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, a sve skupa i temperatura će se napokon početi približavati ljetu.

Sljedeći tjedan izgleda dosta dobro, ljetno, većinom sunčano i prilično toplo. Bit će lokalnih nestabilnosti, rijetko možda i ponekog pljuska, no ukupno, nakon ovog tjedna, i mogu reći cijelog proljeća, s vremenom u sljedećem tjednu zaista možemo biti zadovoljni. Sunce će nam nakon ove jeseni dobro doći.

