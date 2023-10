Kakvo nas vrijeme čeka idućih dana? Detalje zna meteorolog Nikola Vikić-Topić

Atlantik je vrlo aktivan - stalno se rađaju nove ciklone koje se zatim premještaju sjeverom Europe, te prema sebi vuku topao i vlažan zrak s juga, što utječe i na naše područje. Fronta jedne takve ciklone u utorak će se premještati preko Hrvatske - a to znači, puno oblaka, puno kiše, pljuskova i jakog vjetra.



Od jutra će biti većinom oblačno, naročito na Jadranu, u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Na tim je područjima tako i najveća vjerojatnost za kišu, a često će biti i pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijih. Prema podnevu sve je veća mogućnost za pljuskove i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također zagrmjeti. S druge strane, najviše suhog i sunčanog vremena bit će u Slavoniji.

Ujutro ćemo i dalje biti pod južinom, puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, a na obali jako i olujno jugo i oštro, pa će posvuda biti toplo - na kopnu najniža temperatura oko 15 stupnjeva, a na obali oko 20.



Sredinom dana u središnjoj je Hrvatskoj velika vjerojatnost za pljuskove koji mogu biti izraženiji, no bit će brzoprolazni i nakon njih će se razvedravati pa ćemo poslijepodne imati i dosta sunca. Navečer je ponovno izgledna mjestimična kiša, no bez grmljavine. Vjetar će okrenuti na sjeverne smjerove i prolazno će, uz pljuskove, biti jak, pa je zbog grmljavine i vjetra na snazi meteoalarm. Temperatura 20-ak stupnjeva, ali navečer osjetno svježije.



U Slavoniji prvi dio dana većinom suh i djelomice sunčan, zatim rano poslijepodne velika vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu. Lokalno je moguće i nevrijeme s jakim i olujnim vjetrom, pa i ovdje imamo meteoalarm. Međutim, i ovdje će ti pljuskovi brzo proći, i nakon njih će biti još sunčanih razdoblja. Temperatura prije kiše između 22 i 25, a nakon kiše svježije.



U Istri i Primorju poslijepodne će biti više sunca nego ujutro i manja je vjerojatnost za kišu, no ne može se isključiti još poneki lokalni pljusak. Jugo će okrenuti na jak lebić pa na tramontanu. Najviša temperatura oko 20 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici poslijepodne ostaje većinom oblačno, povremeno uz još kiše, iako manje i rjeđe nego ujutro. Vjetar će slabjeti, a temperatura će biti u padu.



U Dalmaciji u drugom dijelu dana razvedravanje sa sjevera, uz sve više sunca, no lokalno još može biti jačih pljuskova, osobito rano poslijepodne. Nakon juga nakratko će zapuhati lebić, zatim prolazno jaka tramontana. Temperatura između 22 i 25. Upozorenja su na snazi zbog jakog i olujnog vjetra te izraženih pljuskova.



U srijedu, na blagdan Svih svetih, imat ćemo sunčano i ugodno vrijeme u unutrašnjosti. Samo će ujutro biti svježe, mjestimice uz maglu. Zatim u četvrtak ponovno malo više oblaka, bit će djelomice sunčano, ali još ostaje većinom suho. Opet će zapuhati jugozapadnjak pa će temperatura blago porasti. Potom u petak novo pogoršanje, uz kišu koja će prolazno biti jaka, a mjestimice i obilna.



Na Jadranu u srijedu djelomice sunčano, popodne uz sve više oblaka, pa lokalno može pasti i malo kiše, ponajprije na sjeveru. U četvrtak oblačnije, tad je veća vjerojatnost za mjestimičnu, slabu kišu i drugdje. Jugo će u drugom dijelu dana jačati. Zatim u petak pogoršanje, nova fronta, uz jače pljuskove, grmljavinu, obilnu kišu, a i naglu promjenu vjetra s juga na lebić… Tlak zraka će tad biti prilično nizak pa će se u kombinaciji s vjetrom južnih smjerova, more dizati i poplavljivati rive.



U svakom slučaju, ušli smo u još jedan prilično promjenjiv tjedan. Najviše kiše bit će u utorak te u petak i nedjelju. Dobra vijest za sve koji obilaze groblja je da će za blagdan Svih svetih biti većinom sunčano, suho i toplo. Druga će polovina tjedna zatim biti malo svježija, no i dalje je to iznad prosjeka.

