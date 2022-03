U Rusiji je dosad uhićeno oko 6000 ljudi koji su prosvjedovali protiv Vladimira Putina i rata u Ukrajini. U zemlji vlada propaganda, a sankcije Zapada ih izravno pogađaju. No, neki su se ipak odlučili suprotstaviti.

Usred vijesti koje su emitirane uživo na ruskoj televiziji, u kadar je upala žena koja se suprotstavila autoritativnom Putinovom režimu.

''Zaustavite rat! Ne vjerujte propagandi! Lažu vam!'', pisalo je na njezinom transparentu.

U pozadini je uzvikivala: ''Ne ratu! Zaustavite rat''. Novinarka je ostala pribrana i nastavila je s govorom, a ubrzo je prebačen i kadar na jedan od njihovih priloga.

