Ponovno na mjestu najveće amfibijske invazije u povijesti: "To je prilika života..."

Dvadesetak veterana iskrcavanja na Normandiju glavne su zvijezde flote koja je u utorak krenula iz engleskog Portsmoutha prema francuskoj obali gdje je prije 80 godina počela operacija kojom je krenulo oslobađanje Francuske od nacističke vlasti.

To posebno putovanje dio je britanskih proslava obljetnice iskrcavanja više od 150 tisuća saveznih vojnika na sjeveru Francuske koje je u konačnici dovelo do potiskivanja nacističkih snaga i pobjede na zapadnoj fronti. "To je veoma poseban dan", rekao je 98-godišnji veteran Ken Hay na trajektu 'Mont St. Michel'.

Portsmouth je 1944. bio glavna luka iz koje se pet tisuća brodova uputilo na plaže Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword gdje se odvila najveća amfibijska invazija u povijesti. Okružen ratnim i civilnim brodovima, trajekt je u utorak izašao iz luke ispraćen pozdravima okupljenog mnoštva. Na polovici puta do Francuske brod je ugasio svoje motore u znak sjećanja na one koji nisu preživjeli do obale.

Na Dan D, 6. lipnja, poginulo je oko 4,4 tisuća savezničkih vojnika. Broj stradalih njemačkih vojnika nije poznat, no procjenjuje se da ih je bilo između četiri i devet tisuća.

John Dennett, 99-godišnji veteran, za BBC je rekao da se veseli ceremonijama koje će se održati idućih dana. U Normandiju, uz francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, stižu američki predsjednik Joe Biden, britanski premijer Rishi Sunak, njemački kancelar Olaf Scholz te britanski kralj Karlo III. i princ William.

"To je prilika života. Osamdeset godina, to je puno vremena - vratiti se, vidjeti što smo pokrenuli", kazao je Dennett. On i drugi veterani na brodu su slušali vojni orkestar predvođen gajdama. Vojnici koji su se iskrcali prije 80 godina danas imaju između 97 i 103 godina, mnogi su u invalidskim kolicima ili se služe štapom.

Britanska mornarica kazala je kako je 80. godišnjica iskrcavanja vjerojatno posljednja jubilarna ceremonija koja će se na obje strane Kanala održati u prisustvu onih koji su se borili 1944. godine.