VIDEO Užas u hrvatskom Bronxu: "Staford brutalno napao i grizao malog psa, a malo kasnije s dogom se zaletio prema ženi s djetetom u kolicima"

"Te se situacije događaju već dulje vrijeme u našem naselju. Nesavjesni vlasnici puštaju velike pse da se slobodno i bez povodca kreću po zelenim površinama i parkovima gdje je zabranjen boravak ljubimcima. Pa napadaju druge pse, laju na prolaznike itd.", tim riječima obratila nam se jedna 21-godišnja studentica iz Varaždina koja je krajem svibnja snimila brutalni napad psa ispred zgrade u kojoj živi u naselju Bronx.

"Jedan staford, kojeg vlasnica nije držala na povodcu, napao je manjeg bijelog psa. Da bi ga spasio, vlasnik ga je na povodcu vitlao zrakom, dok je staford skakao i grizao psića koji je cvilio od boli i straha. Dobro je da se u njihov okršaj nije uključila i velika njemačka doga koja je trčala i lajala oko njih. Ni ona nije bila na povodcu", priča mlada Varaždinka, koja je i snimila uznemirujući napad.

"Da stvar bude gora, tog istog dana spomenuti staford i doga ponovno su se slobodno šetali obližnjim parkom kao da se ništa nije dogodilo te se zaletjeli na ženu koja je stigla s djetetom u kolicima i malim psom kojeg je držala na povodcu. Vidjelo se kako joj nije nimalo ugodno. A vlasnici su pritom dozivali svoje pse", ispričala nam je studentica koja je sve snimila.

Snimila je i kako se nakon svega spomenuta doga u parku zaletjela prema djeci.

"Naganjala ih je neko vrijeme pa su na koncu otišla kući", kaže 21-godišnjakinja.

Napominje kako je ljuti što institucije ne reagiraju na prijave takvih događaja.

"Zvala sam komunalne redare sigurno dvadesetak puta, međutim nikad se nisu pojavili. Jednom je opravdanje bila mrtva srna na cesti, drugi puta, zamislite, kazao je da ne može doći zbog straha od pasa!? Svaki put imaju neke izgovore, nudila sam im i snimke, no kazali su da to njima ništa ne znači i poručili da će sve riješiti. Dvaput sam slala poruke i preko MUP-ove aplikacije. Policajci su u oba navrata stigli vozilom na obližnji parking, spustili prozor, no nisu reagirali niti izišli da provjere što se događa ili možda legitimiraju nesavjesne vlasnike koji pse puštaju bez povodca. Došli su, bili kratko i odvezli se dalje."

Policajci su stigli na parking, no nisu izašli iz vozila, tvrdi čitateljica Foto: Snimila čitateljica

Dojave putem MUP-ove aplikacije Foto: Snimila čitateljica

Poslala nam je preslike spomenutih prijava preko MUP-ove aplikacije, ali i video koji prikazuje kako doga laje na prolaznike te im se približava dok je vlasnica doziva.

"Zbog svega zaista me je strah izlaziti iz zgrade. A da ne govorim o tome kako se ta doga često zalijeće na ljude i manje pse, laje na njih i reži. Zaletjela se i na mog malog psića te ga pregazila taman nakon operacije. Podigla sam ga u zrak, a vlasnica mi se smijala i tvrdila da sam budala jer tko je vidio psa dizati u zrak. Nakon tog napada oporavak mog psa nije išao prema predviđanjima i više ne želi ići dalje od ulaza u zgradu", kaže naša sugovornica te dodaje:

Pročitajte i ovo Stravičan slučaj Podignuta optužnica, mladiću prijeti zatvor: Baki ostavio staforda na čuvanje, a ovaj ju nasmrt izgrizao

"Nažalost, mnogo je onih koji u našem naselju puštaju pse bez uzice. Sjednu na klupu jer im se ne da šetati pa kažu kako su to presnažni psi za njih i da ne mogu s njima na kraj. Pa onda psi napadaju bicikliste, majke s djecom u kolicima... Prošle godine napao me pak jedan labrador dok sam s bratom igrala badminton. Vlasnica ga je pustila i on je krenuo na našu lopticu. Podigla sam je, a on me ugrizao za nogu. I moj je pas već nekoliko puta ugrizen. Vlasnici drugih pasa samo su se smijali i tvrdili da je to igra i da nije ništa ozbiljno, a moj pas imao je ranu na vratu. Ponavljam, više nemam volje za izlazak iz zgrade jer se ne osjećam sigurno", zaključila je.

O spomenutim nemilim događajima u varaždinskom naselju Bronx zatražili smo očitovanje i Policijske uprave varaždinske. Odgovorili su kako ćemo odgovor dobiti nakon što utvrde sve okolnosti o navedenom.