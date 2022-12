Polovina kandidata u prošloj je emisiji Startaj Hrvatska pokazala svoje prodajne vještine, a sada je red na ostatku osmorke da dokaže tko je najbolji u prodaji jedan na jedan. Već u sljedećoj epizodi doznajemo tko će se okruniti titulom hit-proizvoda 2022. godine.

Bliži se završnica projekta Startaj Hrvatska. Kandidati žele maksimalno iskoristiti preostalo vrijeme, stoga je preostala četvorka spremna za prodaju jedan na jedan. Svjesni ozbiljnosti zadatka pokušali su tremu ostaviti iza sebe.

Miroslav i Martina Vuković, idejni začetnici i vlasnici svijetlog pale ale piva 4 Mudraca, prvi su se okušali u prodaji. ''Moramo se osamostaliti i krenuti naprijed punom snagom'', poručio je Miroslav prije interakcije s kupcima.

Ovaj dvojac dolazi iz okolice Zagreba te je najprije započela njihova ljubavna, a potom poduzetnička priča. Miroslavov život nije bio jednostavan, a najveća kušnja za njega bio je oporavak od teške automobilske nesreće. Nakon toga obnovio je tinejdžersku ljubav s Martinom, ali i razvio brojne interese, među kojima je bila proizvodnja piva. Prvi pogon nalazio se na njihovu tavanu te je bio improviziran, no kasnije se poslovanje razvilo te su otvorili malu pivovaru. Posebnost njihova piva je u tradicionalnoj recepturi, kuhanju na drva, ali i izostavljanju pasterizacije i filtracije, što daje punoću okusa.

Miroslav i Martina Vuković, idejni začetnici i vlasnici svijetlog pale ale piva 4 Mudraca (Foto: Nova TV)

U veliku INTERSPAR trgovinu Martina i Miroslav došli su pripremljeni, ukrasili su štand te se dogovorili kako će Martina dozivati kupce, dok će Miroslav biti na samome štandu. Početni entuzijazam, ali i plan nije dobro prošao te su zamijenili uloge. Miroslav je prodao prvu bocu piva, a dalje je sve krenulo uzlaznom putanjom. Kupci su se nizali, a košarice punile pivom 4 Mudraca.

Uspješni u prodaji bili su i Josip i Ivan, koji su se predstavili s kozjim sirevima Braća Perković. INTERSPAR i odabrane SPAR trgovine tako nude tri inačice njihovih sireva – polutvrdi natur kozji sir, sir s vlascem te dimljeni sir. Ovi se sirevi rade po principu organske proizvodnje, obiluju kalcijem i bjelančevinama, a mogu ih konzumirati osobe koje ne podnose laktozu.

Ovoj marljivoj braći u projektu Startaj Hrvatska najveći izazov predstavljale su nesuglasnosti koje je ustanovio SPAR-ov Odjel kontrole kvalitete, no potrudili su se svesti ih na minimum. Iako su bili uporni u poslu, zbog uvjeta i dijela proizvodnje na otvorenome Braća Perković isporučili su samo dio SPAR-ove narudžbe od tri tisuće komada njihovih proizvoda.

Josip i Ivan Perković (Foto: Nova TV)

Početak prodaje jedan na jedan, kao i za mnoge druge kandidate, nije bio kakav su priželjkivali. Ljudi su sramežljivo gledali i malo tko je prišao. Međutim, prvi im je kupac dao vjetar u leđa te je prodaja krenula. ''Izvrsno, fino i nema specifičan miris'', bio je samo jedan od pozitivnih komentara, a Josip i Ivan Perković naposljetku su bili sretni postignutim. ''Ljudi su zadovoljni, nijedan negativan, probili smo led'', zaključio je Ivan.

Namaz koji izaziva znatiželju i njegova aktivna i vrijedna obrtnica sljedeći su se predstavilikupcima. Maja Lazić osmislila je ekološki namaz od lješnjaka i industrijske konoplje Organica Vita. Čak polovica sastojaka za ovu ukusnu slasticu sastoji se od lješnjaka, koji su, kao i većina ostalih sirovina, uzgojeni lokalno. Uz njih u namaz idu oljuštene sjemenke industrijske konoplje, med i čokolada. Sve je prirodno, bez dodanih šećera i konzervansa.

Maja Lazić i njezin Organica Vita namaz od lješnjaka i industrijske konoplje (Foto: Nova TV)

''To je test za proizvod, ali i za mene, osobito jer se snima'', rekla je Maja prije početka prodaje jedan na jedan. Njezin susret s prvim kupcem bio je simpatičan. Mladom gospodinu svidio se slatki namaz od lješnjaka, no ova ga je poduzetnica zaboravila pitati hoće li kupiti. Nasmijala se svojoj greškici i odlučila da joj je to lekcija za dalje. ''Edukacijom do prodaje'', bio je Majin moto. Nakon što je kupcima pojasnila sastojke te obrazložila da se radi o industrijskoj konoplji i da njezin namaz smiju konzumirati djeca, kupnja je krenula.

Dinamični dalmatinski duo, Tea Bogdan i Mario Goreta, majka i sin su, ali i tvorci kozmetike za muškarce Meštar. Njihova krema, ali i losioni poslije brijanja imaju zanimljive nazive, po mirisima karakterističnim za obalno podneblje, odakle dolaze. Tako su naranča, limeta, cedar i borovnica pomno balansirani s prirodnim aktivnim sastojcima te pridonose dubinskoj hidrataciji i njezi kože muškog lica.

''U Meštar smo utkali sebe, htjeli smo prikazati cijeli naš život i našu strast'', rekao je Mario prije audicije za Startaj Hrvatska, na kojoj je s majkom zadivio prisutne. Posljednja faza projekta prije finala bila je prodaja jedan na jedan te su Tea i Mario dugo osmišljavali strategiju. Na kraju se trud isplatio, pa su im kupci dolazili i s veseljem isprobavali mirise i teksture njihovih proizvoda. ''Dalmacija na mom licu'', lijepo je komentirao jedan kupac. Naposljetku se ispostavilo da, tko god je probao proizvode od Meštra, i kupio ih je, što je posebno razveselilo majku i sina.

Mario Goreta i Tea Bogdan (Foto: Nova TV)

Nakon što su se svi kandidati treće sezone Startaj Hrvatska okušali u prodaji i plasmanu svojih proizvoda, učinili su sve što su mogli. Sada je red na kupcima te ovi hrabri poduzetnici u miru mogu čekati finale, ali i objavu čiji će proizvod biti hit-proizvod 2022. godine.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2022. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

