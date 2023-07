VIDEO Nekoliko tornada poharalo Chicago: Nema struje, iščupana stabla, ne rade aerodromi, moglo bi biti problema s vodom...

Najmanje osam tornada srušilo se u četiri okruga u sjeveroistočnom Illinoisu, uključujući četiri u okrugu Cook, u kojem se nalazi Chicago.

Svi odlasci komercijalnih letova u zračne luke O'Hare i Midway bili su prizemljeni, a odlazni letovi iz te dvije zračne luke su odgođeni, izvijestila je američka Savezna uprava za zrakoplovstvo.

The view from Chicago Midway Airport as a tornado-warned storm pushed through moments ago.



Over 1.7 million people in the Chicago area were included within this tornado warning.



Video sent in by: Taylor Mobley#weather #tornado #stormhour #ilwx #wx pic.twitter.com/DO56S1lBza