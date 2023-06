VIDEO Snažan tornado poharao grad: Šire se zastrašujuće snimke razaranja, ima mrtvih

Najmanje tri osobe su poginule u razornom tornadu koji je protutnjao gradom Perrytonom u Teksasu, rekao je šef vatrogasne službe Paul Dutcher.

Dvoje je stradalo u poslovnoj četvrti u središtu grada, dok je treća osoba preminula u parku mobilnih kućica u sjeveroistočnom dijelu grada, potvrdio je.

Pročitajte i ovo Ima ozlijeđenih VIDEO Nadrealni prizori snažne oluje: Vjetar bacao ljude u zrak

Gradska vatrogasna postrojba izravno je pogođena tornadom i "mnogi su naši kamioni prilično teško oštećeni", rekao je Dutcher za CNN. Tornado je oštetio čak 200 kuća i domova, rekao je načelnik, a pogođeno područje proteže se u duljini od gotovo dva kilometara.

Video shows tornado touching down in Perryton, Texas. https://t.co/psXDAjcfkN pic.twitter.com/II2nCOljgV

Gotovo 100 ljudi zatražilo je liječničku pomoć zbog ozljeda u lokalnoj Općoj bolnici. "Ozljede se kreću od lakših do težih poput kolapsa pluća, ozljeda glave i slomljenih kostiju", rekla je nadležna liječnica.

Pročitajte i ovo u drugom dijelu godine Svijet bi se trebao pripremiti: Stiže vremenski fenomen, pomno se prati razvoj događaja

Nacionalna meteorološka služba u Amarillu potvrdila je da je tornado pogodio grad, a zastrašujuće snimke njegovog prolaska i velike štete koju je ostavio za sobom šire se društvenim mrežama.

Short clip of Perryton, TX tornado filmed from hwy 143 on east side of town. Very strong. Semis were thrown. @NWSAmarillo #txwx pic.twitter.com/opulICzlox