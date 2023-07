Splićani zabrinuti zbog opasnih čestica u zraku: "Netko nas pravi glupanima, majmunima. To nećemo dozvoliti"

Stanovnici sjevernog dijela Splita i dalje su bez odgovora na pitanje - otkud opasni metali u zraku koji svakodnevno udišu?

"Neke stvari su se promijenile. Vidimo da troske nema, ali još uvijek ne znamo odakle taj arsen. Vidite koliko željeza ima. To je strašno i svakog dana ga je sve više. Ljudi su svakog dana sve zabrinutiji, sve više frustriranih i ljutih ljudi. Sumnji je sve više", rekao je Luka Mravak iz inicijative "Za čista Brada, za čisti Split".

Udisanje ovih čestica je štetno, posebno za ranjive skupine građana.

"Na kraju smo sa živcima i s voljom. Miješaju nam se osjećaji, miješa nam se sve. Netko nas pravi glupanima, majmunima. To nećemo dozvoliti", ustvrdio je građanin Splita Kristijan Mikulić.

Iako vjeruju u rad splitskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, koji bilježi pad štetnih tvari u lipnju, najavljuju i nove prosvjede.

"Uznemirava nas to šta ne možemo nikako doći do realnih nalaza Državnog inspektorata. Mi smo to stalno očekivali i nekako je sve u zatišju jer smo u iščekivanju rezultata koji ne dolaze", istaknuo je Nenad Kunac iz inicijative "Za čisti zaljev".

Detaljne informacije je službeno zatražio i Grad Split, ali je iz Državnog inspektorata stigla odbijenica jer je, kako im je poručeno, prevladao interes prava na ograničenje pristupa informacijama.

"Mi smatramo da nije u redu da se takve stvari odbiju. Mislimo da se ono što se radilo da bi javnost treba izvijestiti o tome, da bi građani znali točno što se događa na terenu", rekao je gradonačelnik Splita Ivica Puljak.

I na upit Dnevnika Nove TV stigao je tek polovičan odgovor.

"Rješenjem je naloženo da prilikom manipulacije i skladištenja robe tvrtka ograniči emisiju onečišćujućih tvari u zrak na otvorenim skladišnim prostorima te da ukrcaj, iskrcaj i pretovar rasute robe provodi uz za to predviđene mjere. Nadzorom u lipnju utvrđeno je da se postupa po rješenju", stoji u odgovoru.

Skriva se je li utvrđen izvor opasnih tvari te zbog čega je rezultat analize uzorka bakrenog koncentrata iz travnja, za koji se sumnja da je krivac za arsen u zraku, još uvijek nepoznat javnosti.

