Dva regionalna vlaka iskliznula su s tračnica u petak na sjeverozapadu Švicarske i više je putnika ozlijeđeno u dva zasebna incidenta na udaljenosti od nekoliko desetaka kilometara jedan od drugog i u razmaku od dvadesetak minuta, objavila je policija kantona Bern.

Prvi vlak izletio je u 16:30 na pruzi između mjesta Lüscherz i Bienne, a drugi nekih dvadesetak minuta poslije u blizini mjesta Büren zum Hof, rekla je glasnogovornica policije Flurina Schenk.

Interventne službe - policija, hitna pomoć i vatrogasci radile su još na mjestu nesreća u petak navečer. U oba iskliznuća "ima ozlijeđenih", rekla je glasnogovornica.

Policija nije mogla objasniti uzroke izlijetanja vlakova sjeverno od glavnoga grada Švicarske. Olujni vjetrovi puhali su u petak u Švicarskoj i moguće je da su prouzročili nesreću, objavila je kompanija RBS (Regionalverkehr Berne-Soleure).

Vlak s opasnim kemikalijama iskočio iz tračnica, zapalio se etanol: Evakuirano lokalno stanovništvo

U prvom izlijetanju "stražnji dio vlaka prevrnuo se na desnu stranu", objasnila je glasnogovornica policije. Nesreća se dogodila na liniji koja prati jezero Bienne (ili Biel), a linijom upravlja kompanija Aare Seeland mobil (Asm).

Switzerland faced two separate train derailment incidents in which several people have been reported to be hurthttps://t.co/ojelzyFwFL