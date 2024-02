VIDEO Stotine uhićenih u prosvjedima zbog smrti Alekseja Navaljnog: Privedeni i novinari

Policija u Rusiji je razbila okupljene ljude koji su se sastali kako bi odali počast preminulom oporbenom čelniku Alekseju Navaljnom, pri čemu je jedna nevladina organizacija za ljudska prava izvijestila da je najmanje 100 osoba uhićeno.

Videozapisi i fotografije iz Moskve i Sankt Peterburga prikazuju policajce kako odvajaju prosvjednike i uklanjaju plakate s Navaljnovim likom, dok su drugi odvođeni s mjesta okupljanja.

Is a color revolution brewing?



Protests beginning in Russia and all over the world with news of Navalny’s death.



Putin has long-known the risk of weaponizing the populace via color revolution for regime change by the West.



He changed Russia’s military doctrine in 2014 and… pic.twitter.com/vFT1XS2SoA