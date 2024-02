Ured državnog odvjetnika upozorio je Ruse da ne sudjeluju na prosvjedu koji se planira u Moskvi nakon smrti oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog koji je umro u petak u zatvoru.

"Uzmite u obzir da ovaj događaj nije koordiniran s izvršnim vlastima grada, u skladu s procedurom uspostavljenom zakonom", objavio je Ured.

Društvenim mrežama šire se videosnimke i fotografije stanovnika koji diljem Rusije odaju počast Navaljnom nakon što se proširila vijest o njegovoj smrti.

Strane agencije objavile su fotografije policije koja odvodi građane koji su se spontano okupili u Sankt Peterburgu kako bi odali počast Alekseju Navaljnom.

Russia: Mass arrests happening throughout the country after people came out to mourn Navalny's murder by the Kremlin regime. This is in Saint Petersburg. pic.twitter.com/pUcYpCREEV

Pred ruskim veleposlanstvima u gradovima širom svijeta poklonici njegovog djela ostavljaju poruke i cvijeće i pale svijeće.

Dok je smrt Alekseja Navaljnog u zapadnom svijetu među udarnim vijetima, u Rusiji ga se jedva spomenulo.

U petosatnoj emisiji proruske televizijske voditeljice Olge Skebejeve smrti Navaljnog posvećeno je tek 30-ak sekundi.

Russian state TV propagandist Olga Skabeyeva gave little more than 30 seconds to Navalny’s death in the combined five hours of her show today (two separate 2.5 hour episodes)



Just like on tonight’s 🇷🇺 news bulletins, she merely paraphrased the statement from the prisons service pic.twitter.com/iVIU8Y24l1