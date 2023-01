Tisuće medicinskih sestara u dvjema njujorškim bolnicama stupile su u ponedjeljak u štrajk nakon što su pregovori o ugovorima zapeli na pitanju plaća i broja osoblja, što je uzrokovalo odgodu zahvata i termina u jednoj od ustanova.

Štrajk je uključio više od 7000 medicinskih sestara u Medicinskom centru Montefiore u Bronxu i bolnici Mount Sinai na Manhattanu, navodi se u priopćenju Udruge medicinskih sestara države New York.

Pandemija COVID-a zajedno s brojnim slučajevima respiratornog sincicijskog virusa i ovogodišnjom sezonom gripe opteretili su zdravstveni sektor u najmnogoljudnijem gradu u zemlji, stvarajući napetosti između medicinskih sestara i njihovih poslodavaca.

"Dosta je, Sinai", rekla je u ponedjeljak predsjednica Udruge medicinskih sestara države New York Nancy Hagan ispred bolnice Mount Sinai, okružena medicinskim sestrama. "Ono što tražimo je sigurno osoblje i kvalitetna skrb za pacijente. Mislimo da ne tražimo previše."

This morning (Jan 9), 7,000 nurses went on strike in New York City. They are demanding higher pay and better staffing. Looks like they took advice from the British and the French. Take a look:pic.twitter.com/wJkewyOspD