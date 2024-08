Dvoje ljudi je prevezeno u bolnicu, a više od 100 je evakuirano nakon požara koji je zahvatio stambenu zgradu u istočnom Londonu u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Iz Londonske vatrogasne brigade su poručili da je vatra zahvatila skele te se potom proširila zgradom sve do šestog kata. Londonska hitna pomoć pružila je pomoć četvero ljudi na mjestu događaja, a dvoje je prebačeno u bolnicu.

Uzrok požara još uvijek nije poznat, no BBC piše kako je nedugo prije požara fasada zgrade trebala biti otklonjena.

