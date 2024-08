Požar koji je u nedjelju izazvao napad ukrajinske bespilotne letjelice na ogromno skladište dizel goriva u južnoj ruskoj regiji Rostov zahvatio je više spremnika za skladištenje goriva, izvijestile su novinske agencije u utorak pozivajući se na lokalne vlasti.

Ukrajina često kaže da uzvraća na ruske napade na njezinu energetsku infrastrukturu, dok Moskva ukrajinske napade dronovima na naftnu infrastrukturu naziva terorističkim činovima.

Oko 20 od 74 spremnika u skladištu u okrugu Proletarsk u regiji gori, izvijestila je novinska agencija RIA pozivajući se na šefa lokalne uprave Valerija Gorniča.

The massive fire at an oil depot in Proletarsk, Rostov Oblast, has been raging for three days following a drone strike.



Russian experts say it's hard to determine how much longer the blaze will last. "If it's still burning on the second day, it indicates there's a significant… pic.twitter.com/Vy8AY0ZXui