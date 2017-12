Najmanje 16 ljudi ozlijeđeno je kada je vozač u centru Melbournea naletio na grupu pješaka. Vozač je uhićen, izvijestila je policija. Težina ozljeda stradalih ljudi nije poznata.

Australska policija uhitila je vozača koji se automobilom zabio u skupinu ljudi u Melbourneu.

Automobil je naletio na veći broj pješaka u samom središtu grada. Što se točno dogodilo još uvijek je nejasno, a policija je rekla da ne znaju kakve su ozljede zadobili pješaci. News.com.au piše kako je ozlijeđeno najmanje 16 ljudi. Među ostalim, u bolnicu je s ozljedama glave prebačeno i jedno dijete.

Jedan svjedok rekao je za lokalnu radijsku postaju kako su ljudi letjeli posvuda.

Policija je ljude zamolila da izbjegavaju područje na kojem se dogodila nesreća. Nisu rekli postoje li indikacije da je incident povezan s terorizmom.

Police are currently attending an incident on Flinders Street between Elizabeth and Swanston streets where a vehicle has collided with a number of pedestrians. Police have arrested the driver of the car. Extent of injuries are not known at this stage. (1/2)