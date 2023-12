FOTO Rusija izvela jedan od najvećih raketnih napada na Ukrajinu: Poginula 31 osoba, pogođeno i rodilište

Rusija je u petak izvela jedan od najvećih raketnih napada na Ukrajinu te je usmrtila najmanje 31 osobu te ranila njih oko 120.

U napadu su pogođene stambene zgrade na jugu i zapadu zemlje te u Kijevu, a među pogođenom infrastrukturom bilo je i rodilište.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da je veliki napad na kraju godine pokazao da ne treba biti "govora o primirju" s Kremljom u vrijeme prilično neizvjesnog nastavka zapadne pomoći Kijevu.

"Danas, milijuni Ukrajinaca probudili su se uz glasne zvukove eksplozija. Volio bih da se ti zvuci eksplozija u Ukrajini mogu čuti diljem svijeta", rekao je ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba, pozivajući saveznike da nastave s vojnom pomoći.

Napad je "jedan od najvećih raketnih napada na ukrajinske gradove i sela" otkad je Rusija pokrenula svoju invaziju u veljači 2022. godine, istaknulo je ministarstvo vanjskih poslova.

Američki predsjednik Joe Biden zatražio je u petak od Kongresa da "djeluje bez daljnje odgode" nakon "masivnih napada" na Ukrajinu.

"Ukoliko Kongres ne poduzme hitne mjere u novoj godini, nećemo moći nastaviti slati prijeko potrebno oružje i sustave protuzračne obrane Ukrajini kako bismo zaštitili njezin narod", upozorio je u priopćenju.

Today Russia launched 158 missiles and drones at Kyiv, Kharkiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kherson, & other cities. A maternity center, kindergarten, & shopping mall were hit. The consequence? 26 civilians killed, 120 injured, w/ numbers increasing. Ukraine needs our support now. pic.twitter.com/zUcusFn1VO