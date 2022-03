U Zagrebu je u četvrtak navečer pala besposadna letjelica koja je u Hrvatsku stigla s područja Ukrajine. Svi dijelovi su izvađeni te je odvezena na analizu. Nadležne službe, vladajući i NATO nisu reagirali kako bi trebali, smatraju građani, oporba, ali i neki stručnjaci. Treba li nas ovaj događaj zabrinuti?

Analitičar za međunarodne odnose Branimir Vidmarović za Dnevnik Nove TV komentirao je stanje u Ukrajini, pregovore, NATO i treba li strahovati za sigurnost.

Na pitanje kako gleda na situaciju u Hrvatskoj i dronu - malo ima bombe, malo nema, kaže: "Nije ugodna situacija. Svi traže odgovore, brinemo se za našu sigurnost. U ovoj situaciji treba naglasiti da se radi o dronu koja ima minimalnu visinu leta od 50 metara što je strahovito teško za radare. Plus zakrivljenost Zemlje čini svoje. Taj dron je mogao proletjeti doslovce ispod radara. Svi trebamo biti pripremljeni iako ne znaš kako se pripremiti za takve stvari. Nemoguće se pripremiti, ali netko mora napraviti temeljitu istragu što se događa s protuzračnim sustavom, ne samo za Hrvatsku već i druge zemlje i NATO", naveo je.

Je li NATO blizu ulaska u sukob, s obzirom na to da su raketiranja počela u blizini poljske granice? "Ovo je doista puno opasnije i može eskalirati sukobom određenih NATO snaga, zemalja, bez blagoslova čitavog NATO saveza. Konvencionalni sukob je svakako moguć, pogotovo ako se granatiranjem konvoja s humanitarnom pomoći ili oružjem pogode ljudi ili vojnici koji su zaposleni u NATO savezu", rekao je.

Vojna ofenziva Moskve ne ide prema planu, otkrio je bliski Putinov suradnik i nekadašnji tjelohranitelj. "Puno toga se mijenja na terenu. Ovisno o situaciji. Nažalost, vidim veliku volju ruske strane. Ruska vojska će ići do kraja, do nekog završetka koje je naredio Vladimir Putin - to može biti zauzimanje velikih gradova i zauzimanje Kijeva, kao trofej."

Pregovori su teški, ali obje strane daju naslutiti da se pomaci vide. "Ima tračak nade. Pozicije koje su različite postaju polako normalne i nalaze se segmenti gdje obje strane mogu razgovarati", zaključio je Vidmarović.

