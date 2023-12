VIDEO Viktor Orban objasnio zašto je izišao iz prostorije kada se glasalo o Ukrajini: "Mađarska je pozicija jasna"

Mađarski premijer Viktor Orban objasnio je zašto je izišao iz prostorije kada se na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu glasalo o početku pregovora o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji.

"Osam smo sati proveli za pregovaračkim stolom na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu i raspravljali o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Mađarska je pozicija jasna: Ukrajina nije spremna za početak pregovora o pristupanju", rekao je u videu koji je objavio na društvenim mrežama.

"Odluka o početku pregovora pod ovim okolnostima potpuno je besmislena, iracionalna i neispravna te Mađarska neće promijeniti svoje mišljenje. S druge strane, ostalih 26 država članica inzistiralo je na ovoj odluci. Stoga je Mađarska odlučila da one trebaju ići svojim putem, a da mi nećemo sudjelovati u ovoj lošoj odluci", objasnio je.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI