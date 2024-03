VIDEO Užas usred noći: Gori neboder od 28 katova, na cestu padali užareni dijelovi

Veliki požar izbio je u četvrtak u naselju Tore u Brazilu. Vatrogasci su zaprimili dojavu u večernjim satima, oko 20 sati, da gori neboder od 28 katova. Na mjesto događaja poslana su četiri vozila.

Vatrom je zahvaćeno najmanje sedam katova nebodera, a svjedoci su govorili da na ulice padaju komadi visoke konstrukcije koja je zahvaćena požarom.

Iz predostrožnosti, nadležni su isključili su struju i evakuirali ljude iz obližnje zgrade.

❗🔥🇧🇷 - #BREAKING: A large fire hits a building under construction in the city of Recife in Brazil.



The situation is quite serious, it is possible to see parts of the works collapsing.



Firefighters are already at the scene - but have not yet issued a statement. pic.twitter.com/JAivzMxulT