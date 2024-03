Bez ove namirnice mnogima je blagdanski stol nezamisliv, u nekim dijelovima Hrvatske već je nastala nestašica

Potražnja za domaćom janjetinom u mesnicama je velika posebno pred Uskrs.



"Janjetina ide jako dobro. Kod nas je običaj za Uskrs da se uglavnom kupuje janjetina, više nego odojak i prasetina. Imamo domaću janjetinu", kaže mesar Dario Bešlić.



A zbog dobre janjetine, narudžbe pristižu svaki dan.

"Većinom smo ispoštovali, sutra imamo novu robu. Sutra će biti najveća isporuka. U prosijeku prodamo 5 do 6 janjića u danu", dodaje.

Cijena janjetine u odnosu na prošlu godinu porasla je za oko 10 posto.



"Domaća janjetina je 13 eura i 12 centi, što je dobra cijena s obzirom na to da je domaća roba. A domaća je malo skuplja nego uvozna, jel'. Kupci su zadovoljni, a i mi isto", rekao je novinarki Mateji Drmić mesar Bešlić.



Iako je janjetina skuplja, kupaca ima. "Kako za koga. Meni možda i nije, meni ako mi se jede kupim, ako mi se ne jede...", kaže Osječanin Ivan.



"Pa manje, pa da. Manje janjetine, manje svega", kaže Gojko.



Ne znam što bih rekao. Tko voli, nek izvoli", smatra Zvonimir.

Pročitajte i ovo Loša vremenska prognoza Hoće li biti svježe ribe za blagdane? Prodavači upozoravaju: "Zadnji dan je velika gužva i dignu se cijene, valja kupiti ranije"



Da je potražnja manja, ističe baranjski uzgajivač Rade. Njegovo stado broji 100-tinjak ovaca.



"Potražnja, ajmo reći da je skoro pa nikakva. Jako loša. Sad trenutno, cijena janjetine je šest eura, a potražnja je nikakva i s manjom cijenom opet, jednostavno nema kupaca...", rekao je stočar Rade i dodao da ima naručena dva janjića.



"Prodaja ne ide, a proizvodnja je sve skuplja i zahtjevnija. S njima se mora provesti bar 8 do 10 sati dnevno, na ispaši, liječenje, šišanje, cijene su otišle abnormalno gore, a cijena janjetine za 1 euro otišla gore. Problem je tržište, nema tržišta. Jako je teško za prodat", požalio se.

Pročitajte i ovo Wine and walk Sve popularniji oblik turizma na istoku Hrvatske: Posjetitelji su oduševljeni



Dok u Baranji nema kupaca, u Lici nema dovoljno ovaca, ističe Snježan.



"Za ličkim janjcima je velika potražnja. Samo janjaca nema. Slabo ovaca ima i slabo čobana ima", muči pak stočara Snježana Tomaića.



Potražnja za ličkim janjcima nikad veća. "Najviše traže janjce od 25 do 30 kg, to najviše mesari žele. Svatko uzme tu kilažu, dalje neće. Što god teže, to je jeftinije", obašnjava.

Što je uzgajivačima problem posebno kad je potražnja velika, a ponude nema.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.