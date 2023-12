VIDEO Urušio se dio zgrade od šest katova! Službe cijelu noć tražile zarobljene: "Tlo se treslo. Mislio sam da je potres"

Dio sedmerokatnice u Bronxu srušio se u ponedjeljak popodne, ostavivši urušene stanove i odsječene zidove dok su vatrogasci cijelu večer pretraživali hrpu krhotina u potrazi za žrtvama koje su možda bile zarobljene ispod ruševina.

Oko 10:20 navečer, FDNY je rekao da su pregledali "velike hrpe ruševina," mjestimično visoke oko tri i pol metara, i da nisu pronašli zarobljene žrtve.

Dvije osobe zadobile su lakše ozljede u procesu evakuacije zgrade.

"Čudom, nitko nije teško ozlijeđen u djelomičnom urušavanju zgrade na 1915 Billingsley Terrace", objavila je vatrogasna povjerenica Laura Kavanagh.

"Gledajući mjesto događaja i snimke nadzora, moglo je biti puno gore", poručila je.

Pročitajte i ovo Teška nesreća Ubio pješaka i pobjegao, policija traži pomoć građana

Pročitajte i ovo Kod Jemena Projektil pogodio tanker koji je plovio prema Jadranu: Izbio je požar, poslan američki razarač

Ekipa hitne pomoći odjurila je na mjesto događaja nakon prve dojave. Prvi videi s mjesta događaja pokazali su kako se kut zgrade srušio na ulicu.U satima nakon toga viđeni su deseci vatrogasaca kako pregledavaju ruševine kako bi pronašli žrtve.

Miraculously, no one was severely injured at the partial building collapse at 1915 Billingsley Terrace. From looking at the scene and surveillance footage, it could have been so much worse. We waited anxiously as @FDNY members methodically went through the debris pile. pic.twitter.com/M9kZ2LyNAo — Commissioner Laura Kavanagh (@FDNYFC) December 12, 2023

Jedan od zaposlenika u zgradi rekao kako su ljudi iz trgovine uspjeli sigurno pobjeći jer su čuli glasnu buku praćenu mlazom vode nakon što je pukla cijev. To je poslužilo kao upozorenje da se nešto događa i svi su pobjegli na sigurno prije nego što je nekoliko minuta kasnije došlo do kolapsa.

The FDNY is continuing operations at the partial building collapse at 1915 Billingsley Terrace in the Bronx. The initial call came in at 3:38 pm, and units arrived within 1:30. The FDNY evacuated the building but there is concern that people may be trapped under the debris pile. pic.twitter.com/LrHiW5l1Dy — FDNY (@FDNY) December 12, 2023

Gradonačelnik Eric Adams potvrdio je da su svi koji su bili u trgovini uspjeli izaći prije urušavanja. Gradonačelnik je kasnije na društvenim medijima podijelio da prve informacije kazuju da nasreću nema žrtava, ali da službe još sve provjeravaju.

Pročitajte i ovo Bageri i radovi Života u Dalmaciji bez njih nema, a sad su dočekale svoj novi trenutak: "To je sve - i tinel, i dnevni boravak, i kužina"

"Tlo se treslo. Mislio sam da je potres. Rekao sam mami da moramo hitno pobjeći", rekao je Angel Soto, stanar zgrade.

For hours, FDNY members searched for potential victims of the partial building collapse at 1915 Billingsley Terrace. They have gone through a large pile of debris, 12 feet high in spots, and found no victims.



Two civilians sustained minor injuries during the evacuation. pic.twitter.com/hMo8tkyLG2 — FDNY (@FDNY) December 12, 2023

Pročitajte i ovo Bolja Hrvatska Velimir roni s plemenitim ciljem: Naišao je na svašta - od amfora, potopljenih brodova do podvodnih mina

Prvi prizori nakon urušavanja bili su stravični, zgrada je bila urušena, a na nekim mjestima izvana su se vidjeli urušeni stanovi. U jednom je stanu krevet stajao nekoliko metara od provalije, u drugom je bio vidljiv portret koji je visio na zidu, zajedno s dječjim kaputom koji je visio na zidu.