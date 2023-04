Jedna je osoba poginula i nekoliko ih je ozlijeđeno u utorak kada se urušila parkirna garaža na donjem Manhattanu u New Yorku, rekli su lokalni dužnosnici i mediji dodajući kako je moguće ima zarobljenih pod ruševinama.

Drugi kat garaže srušio se na prvi, rekli su dužnosnici gradskih hitnih službi. Jedna je osoba poginula, a nekoliko je ozlijeđeno.

Gradonačelnik New Yorka Eric Adams potvrdio je na presici da je jedna osoba poginula. Urušavanje je ostavilo zgradu "potpuno nestabilnom", dodao je gradonačelnik.

U tijeku je akcija spašavanja.

"Izgledalo je kao potres", rekao je Liam Gaeta, student na obližnjem Sveučilištu Pace. Drugi studenti opisali su kako su vidjeli automobile kako padaju, prenosi ABC News.

New York City rescue workers arrive on Ann Street minutes after garage collapse in Lower Manhattan. #NewYorkCity pic.twitter.com/ArYpG1eEAR