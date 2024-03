VIDEO Ukrajinci tvrde da su potopili ruski ratni brod: Objavljena i snimka napada kod Krima

Sergey Kotov, patrolni brod ruske crnomorske flote, je tijekom noći uništen u napadu ukrajinskih snaga, objavila je ukrajinska vojno-obavještajna agencija. Ukrajinci tvrde da su pomorskim drovovima Magura V5 pogodili prednji dio i bočne strane broda.

"Potopljeni brod vrijedi 65 milijuna dolara", objavila je ukrajinska agencija.

Andrii Jusov, glasnogovornik obavještajne agencije, izvijestio je da se još utvrđuje stanje posade, objavio je Kyiv independent.

"Ima mrtvih i ranjenih, ali još uvijek postoji mogućnost da se dio posade uspješno izvukao", napomenuo je.

Anton Geraščenko, savjetnik u ukrajinskom ministarstvu unutarnjih poslova, je na platformi X objavio snimku koja navodno prikazuje udar na ruski brod.

⚡️Russian Sergei Kotov patrol ship of the Black Sea Fleet was destroyed last night by the Group 13 special Unit of Ukrainian Defense Intelligence.



As a result of the attack by Magura V5 naval drones, the Russian ship of project 22160 Sergei Kotov suffered damage to the stern,… pic.twitter.com/0yAG9vqg8Y