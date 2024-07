Francuska nije mogla spriječiti sabotažu, oglasio se premijer: "Napadi su bili masivni i teški"

Francuski premijer Gabriel Attal opisao je napade na mrežu brzih vlakova u zemlji kao "koordiniranu sabotažu".

Attal je na društvenoj mreži X napisao da su napadi na željezničku mrežu na dan otvaranja Olimpijskih igara bili masivni i teški.

"Naše obavještajne službe i policija su mobilizirani kako bi pronašli i kaznili počinitelje ovih kaznenih djela", rekao je Attal.

Dodao je da misli na sve Francuze koji se pripremaju za odlazak na praznike.

"Dijelim njihov bijes i cijenim strpljenje, razumijevanje i građanski duh koji pokazuju", rekao je.

Vandali su napali francusku mrežu brzih vlakova TGV nizom koordiniranih akcija koje su izazvale velike poremećaje na nekim od najprometnijih željezničkih linija u zemlji uoči svečanog otvorenja Olimpijskih igara u petak u Parizu.

Državni željeznički operater rekao je da su piromani zapalili instalacije duž pruga koje povezuju Pariz sa zapadom, sjeverom i istokom zemlje i da će promet biti ozbiljno prekinut tijekom vikenda.

"Sinoć je SNCF bio žrtva nekoliko vandalskih djela na atlantskim, sjevernim i istočnim brzim prugama. Požari su namjerno podmetnuti kako bi oštetili naše instalacije", priopćio je SNCF.

Gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo izjavila je da jutrošnji napad na pruge brze željeznice neće imati "nikakav utjecaj na ceremoniju" otvaranja Olimpijskih igara "jer nema posljedica na prometnu mrežu" pariške regije.

Francuska je na najvišoj razini sigurnosti mada su dužnosnici ponovili da nema posebne prijetnje ceremoniji otvaranja ili samim igrama.

Desetine svjetskih čelnika bit će u Parizu na ceremoniji otvaranja, koju će štititi i snajperisti na krovovima. Korito rijeke Seine je prečišćeno zbog bombi, a zračni prostor Pariza bit će zatvoren.

Zrakoplovi za radarski nadzor i dronovi Reaper promatrat će osjetljiva mjesta odozgo, a borbeni zrakoplovi Mirage 2000 bit će u pripravnosti za presretanje zrakoplova koji zalutaju u ograničeni zračni prostor.

