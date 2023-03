Ruskim vojnicima na frontu nedostaje streljiva pa su dobili naređenje da se bore - lopatama. Dizajnirane su 1869. godine.

Ruski rezervisti vjerojatno koriste "lopate" za borbu "prsa o prsa" u Ukrajini zbog nedostatka streljiva, reklo je britansko ministarstvo obrane, a prenosi BBC.

Potkraj veljače rezervisti su opisali kako im je bilo zapovijeđeno da napadnu ukrajinske položaje "naoružani samo vatrenim oružjem i lopatama", navodi ministarstvo u najnovijem obavještajnom izvješću.

U izvješću se spominju lopate poznate kao MPL-50.

Lopate su dizajnirane 1869. i malo su se promijenile od tada, navodi ministarstvo.

Smrtonosnost standardnog alata za kopanje rovova MPL-50 posebno je mitologizirana u Rusiji", kaže ministarstvo.

Stalna upotreba lopate "kao oružja naglašava brutalne i niskotehnološke borbe koje karakteriziraju većinu ovog rata", rečeno je.

Tjedni krvavih bitki za Bahmut približavaju se kraju? "Situacija je gora nego što je Kijev spreman priznati"

Jedan rezervist opisao je da nije "ni fizički ni psihički" pripremljen za takvu akciju, dodaje se u izvješću.

"Nedavni dokazi sugeriraju povećanje bliskih borbi u Ukrajini", rečeno je.

To je vjerojatno rezultat toga što rusko zapovjedništvo i dalje inzistira na ofenzivi koju uglavnom izvodi pješaštvo, s manjom potporom topničke vatre jer Rusiji nedostaje streljiva", kaže se u izvješću.

BBC nije mogao neovisno provjeriti ova izvješća. Ministarstvo nije dalo informacije gdje se odvijaju takve borbe.

U međuvremenu čini se da su ruske snage osigurale dovoljnu položajnu prednost u opkoljenom gradu Bahmutu, rekao je Institut za rat (ISW).

Borbe za Bahmut vode se mjesecima, a Rusija nastoji preuzeti kontrolu u malom gradu u kojemu je ostalo 4000 civila.

VIDEO Lavrova brutalno ismijali tijekom konferencije: Pogledajte što je rekao

Specijalna jedinica Obrambene obavještajne službe Ukrajinskog ministarstva obrane, Kraken, objavila je da je uništila autonomni promatrački toranj Grenadier u ruskoj oblasti Brjansk, koristeći kamikaza dron.

The intelligence forces of the special unit "KRAKEN" destroyed an observation tower in the Bryansk region with the help of a kamikaze drone. pic.twitter.com/4oKiJlCiKC