Snažna oluja koja je pogodila obalu Bangladeša i Mjanmara ostavila je iza sebe tri poginule osobe. Udari vjetra bili su do 209 km/h.

Deseci tisuća ljudi koji žive uz obalu Bangladeša i Mjanmara nalaze se u skloništima jer su zemlje pogođene izuzetno jakom ciklonom, poznatom kao oluja Mocha, koja je došla do kopna u nedjelju. Tri su osobe poginule.

Prema mjanmarskom meteorološkom odjelu, u mjanmarskoj državi Rakhine, u blizini grada Sittwe, udari vjetra bili su do 209 km/h.

The #cyclone landed in #Myanmar and #Bangladesh.

Winds of 240 km/h which is a hurricane at the highest level -5. In its path is the world's largest refugeecamp for the Rohingya Fishermen and villages close to the sea in houses that are made of tin at best.1/2#CycloneMochaUpdate pic.twitter.com/7TghqnrPxk