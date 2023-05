U lančanom sudaru desetakavozila na autocesti u američkoj saveznoj državi Illinois poginulo je šest osoba, a ozlijeđeno je 30.

Između 40 do 60 automobila te oko 20 gospodarskih vozila među kojima su bili brojni kamioni s prikolicama, sudjelovalo je u ponedjeljak poslijepodne u nesreći na međudržavnoj cesti 55, rekao je policijski dužnosnik.

Dva kamiona su se zapalila kao posljedica lančanog sudara.

Tridesetak ozlijeđenih osoba prevezeno je u lokalne bolnice, a nekoliko osoba je poginulo, rekao je dužnosnik.

DEVELOPING: "Multiple" people are dead after a dust storm caused dozens of vehicles to crash on I-55 in Illinois, authorities say. -ABC pic.twitter.com/SmxhDUgbvu