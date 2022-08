Darija Dugina, kći bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina navodno je ubijena u blizini Moskve.

Prema pisanju državnih medija, Darija Dugina preminula je nakon što je njen automobil eksplodirao dok se vozila prema kući.

Navodno je Putinov bliski saveznik trebao biti u tom automobilu kao meta napada, ali je on otišao u drugi. Dugin je istaknuti ultranacionalistički ideolog - za kojeg se vjeruje da je blizak ruskom predsjedniku Putinu.

Allegedly Dugin at the location where his daughter was assassinated. pic.twitter.com/2dHo6T4I27