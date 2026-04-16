VIDEO Svi pričaju o snimci Meloni nakon pitanja o Orbanu: Njezin izraz lica govori sve

Talijanska premijerka Giorgia Meloni izazvala je pažnju javnosti neobičnom reakcijom tijekom vinskog festivala Vinitaly u Veroni.

Naime, prije same degustacije vina, jedan novinar predložio je da se nazdravi mađarskom premijeru Viktoru Orbánu. Meloni na to nije odgovorila riječima, već znakovitim izrazom lica koji je, prema snimci objavljenoj na portalu Journalai, govorio više od bilo kakvog komentara.

Snimka njezine reakcije brzo se proširila društvenim mrežama i potaknula različita tumačenja.

Podsjetimo, nakon dvotrećinske pobjede stranke Tisza na izborima, Meloni je putem platforme X čestitala Péteru Magyaru, no u istoj objavi osvrnula se i na Orbána.

"Zahvaljujem svom prijatelju Viktoru Orbánu na intenzivnoj suradnji tijekom proteklih godina i znam da će nastaviti vjerno služiti svojoj zemlji, čak i iz redova oporbe", napisala je Meloni, piše Index.hu.

Dodala je i kako Italiju i Mađarsku povezuje duboko prijateljstvo, unatoč političkim promjenama koje su uslijedile nakon izbora.