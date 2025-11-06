VIDEO Strava u Birminghamu: Mladi bacali vatromet i baklje na policiju, ljudi bježali u panici

Središta nekoliko britanskih gradova, posebno Birmingham, pretvorila su se u poprišta kaosa u srijedu navečer, kada se održava tradicionalna Noć lomača (Bonfire Night), a situacija je izmakla kontroli i prerasla u nasilne nerede.

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju uznemirujuće prizore građana koji panično bježe dok baklje lete prema prolaznicima, automobilima i policajcima, a ulicama odjekuju eksplozije i vrisci.

Policija je tijekom noći intervenirala u središtu Birminghama, gdje su maskirane skupine mladih bacale vatromet i baklje prema pripadnicima policije i slučajnim prolaznicima. U sukobima je korišteno i vatreno oružje, a prema policijskim izvješćima, četvorica tinejdžera su uhićena zbog sumnje na nasilne nerede.

Policija West Midlandsa potvrdila je da su zaplijenjena oružja i pirotehnička sredstva, te da su kao odgovor na napade proširene ovlasti za zaustavljanje i pretres u skladu s člankom Zakona o javnom redu. Nove mjere bile su na snazi od 15 sati u srijedu do 6 sati ujutro u četvrtak.

Birmingham, England last night.



Remigration solves this.



We will never have scenes like this in England once remigration is complete.



We will return to a tranquil nation.



I don’t care where they go, but they can’t stay here. pic.twitter.com/SXHvSHV079 — Wolf 🐺 (@WorldByWolf) November 6, 2025

Na snimkama koje su preplavile internet vide se skupine u tamnoj odjeći kako međusobno ispaljuju vatromete, dok policija sa štitovima pokušava uspostaviti kontrolu. Jedan od videa, snimljen u ranim jutarnjim satima, prikazuje mladiće koji pucaju vatromet iz ruku na parkiralištu između ulica Lancaster i Staniforth, dok policajci pokušavaju raščistiti područje, piše Express.

🚨💥MORE INSANE FOOTAGE OUT OF BIRMINGHAM LAST NIGHT



Feral thugs TARGET Police with Fireworks



British Police have lost control of the streets



People are not safe https://t.co/18p0iKBVXB pic.twitter.com/eMdXXGSU0F — Basil the Great (@Basil_TGMD) November 6, 2025

"Naša poruka je jasna: nećemo tolerirati ovakvo ponašanje. To je iznimno opasno te ugrožava ljudske živote", poručila je policija West Midlandsa.

This is Birmingham right now. Its been going on for over an hour... 5am. Police have been with riot shields & these kids dont care, theyre throwing fireworks at them & water at them 🤷‍♀️🤬. Going to be fun if these lot turn up to the peaceful protest later pic.twitter.com/INHgMwLMVT — 🤍𝕁𝕆🤍 (@jomickane) November 6, 2025

Inspektor Matthew Minton dodao je kako su zahvaljujući brzom djelovanju spriječene teže posljedice:"Uhitili smo četiri osobe nakon što su izbili nasilni neredi u kojima su građani i naši policajci napadnuti vatrometom. Srećom, nitko nije ozbiljno ozlijeđen. Ponašanje koje smo vidjeli večeras jednostavno se neće tolerirati".

Neredi su trajali do ranih jutarnjih sati, a situacija je, prema posljednjim informacijama, pod kontrolom.