VIDEO Strava u Birminghamu: Mladi bacali vatromet i baklje na policiju, ljudi bježali u panici

Središta nekoliko britanskih gradova, posebno Birmingham, pretvorila su se u poprišta kaosa u srijedu navečer, kada se održava tradicionalna Noć lomača (Bonfire Night), a situacija je izmakla kontroli i prerasla u nasilne nerede.
Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju uznemirujuće prizore građana koji panično bježe dok baklje lete prema prolaznicima, automobilima i policajcima, a ulicama odjekuju eksplozije i vrisci.
Policija je tijekom noći intervenirala u središtu Birminghama, gdje su maskirane skupine mladih bacale vatromet i baklje prema pripadnicima policije i slučajnim prolaznicima. U sukobima je korišteno i vatreno oružje, a prema policijskim izvješćima, četvorica tinejdžera su uhićena zbog sumnje na nasilne nerede.
Policija West Midlandsa potvrdila je da su zaplijenjena oružja i pirotehnička sredstva, te da su kao odgovor na napade proširene ovlasti za zaustavljanje i pretres u skladu s člankom Zakona o javnom redu. Nove mjere bile su na snazi od 15 sati u srijedu do 6 sati ujutro u četvrtak.
Na snimkama koje su preplavile internet vide se skupine u tamnoj odjeći kako međusobno ispaljuju vatromete, dok policija sa štitovima pokušava uspostaviti kontrolu. Jedan od videa, snimljen u ranim jutarnjim satima, prikazuje mladiće koji pucaju vatromet iz ruku na parkiralištu između ulica Lancaster i Staniforth, dok policajci pokušavaju raščistiti područje, piše Express.
"Naša poruka je jasna: nećemo tolerirati ovakvo ponašanje. To je iznimno opasno te ugrožava ljudske živote", poručila je policija West Midlandsa.
Inspektor Matthew Minton dodao je kako su zahvaljujući brzom djelovanju spriječene teže posljedice:"Uhitili smo četiri osobe nakon što su izbili nasilni neredi u kojima su građani i naši policajci napadnuti vatrometom. Srećom, nitko nije ozbiljno ozlijeđen. Ponašanje koje smo vidjeli večeras jednostavno se neće tolerirati".
Neredi su trajali do ranih jutarnjih sati, a situacija je, prema posljednjim informacijama, pod kontrolom.