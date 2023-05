Protuzračna obrana Kijeva oborila je više od 40 bespilotnih letjelica koje je Rusija lansirala na glavni grad tijekom noći sa subote na nedjelju. Jedna osoba je poginula.

Gradska vojna uprava Kijeva kaže da je ruski zračni napad na Kijev, u kojem je oboreno više od 40 dronova, bio najveći napad bespilotnim letjelicama na grad od početka ruske invazije. Jedan 41-godišnji muškarac je poginuo, a najmanje jedna osoba je ozlijeđena.

Uprava je na Telegramu napisala da se radilo uglavnom o bespilotnim letjelicama Shahed iranske proizvodnje te da se napad dogodio u nekoliko valova, piše Kyiv Independent.

Nova dimenzija ratovanja dronovima: "Ako preživi duže od dva tjedna, smatramo ga veteranom"

Ukrainian air defense shooting down Russian drones over Kyiv tonight.



The Russian terror continues. The attacks have been coming practically every other night over the past 3 weeks. pic.twitter.com/TlBGViPFMU