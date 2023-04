Ruski predsjednik Vladimir Putin navikao je da njegove riječi u Rusiji izazivaju ovacije i pljesak jer mu se nitko ne usudi proturječiti, tako da ga je dočekao hladan tuš tijekom susreta s veleposlanicima.

Video ruskog predsjednika Vladimira Putina koji drži govor za nekoliko veleposlanika kruži društvenim mrežama te je otkrio kako se Putin našao u neočekivanoj situaciji.

Nakon što je održao govor, očekivao je da će njegove riječi biti dočekane pljeskom, kako to inače funkcionira, ali to se nije dogodilo.

After the speech, no one applauded Putin.



He said goodbye several times, like asking for applause... pic.twitter.com/dR9DbI9swT