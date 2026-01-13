VIDEO Španjolska policija presrela brod s gotovo 10 tona kokaina, ulovljeni i Srbi: A onda se akcija zakomplicirala

Španjolski policajci izveli su najveću zapljenu kokaina na moru u povijesti zemlje, presrevši trgovački brod u Atlantskom oceanu koji je među pošiljkom soli skrivao 9994 kilograma kokaina. U spektakularnoj akciji pripadnici Specijalne operativne skupine GEO ukrcali su se na brod i uhitili svih 13 članova posade, pritom zaplijenivši i vatreno oružje korišteno za zaštitu droge.

Operacija je provedena uz snažnu međunarodnu suradnju, u kojoj su sudjelovali američka Uprava za suzbijanje droga (DEA), britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA), brazilska savezna policija, španjolski Nacionalni koordinacijski centar za protuterorizam (CITCO) te Zapovjedništvo za pomorske operacije protiv droga (MAOC). Istragu su koordinirali Ured posebnog tužitelja za borbu protiv droga Nacionalnog suda i Središnji istražni sud broj 4.

Istraga je započela praćenjem multinacionalne kriminalne organizacije za koju se sumnja da je pomorskim putem krijumčarila velike količine kokaina iz Južne Amerike u Europu. Nakon višemjesečnog nadzora, sumnjivi brod lociran je u Atlantskom oceanu, gdje je, uz potporu španjolske mornarice, izvedena policijska intervencija.

Među uhićenima su i dvojica srpskih državljana, za koje istražitelji smatraju da su imali ključnu ulogu u operaciji. Prema navodima policije, bili su takozvani notari putovanja predstavnici kriminalne organizacije zaduženi za nadzor i sigurnost pošiljke tijekom transporta. Kod jednog od njih pronađeno je vatreno oružje, a sumnja se i da su prijetili članovima posade. Uz njih, uhićeno je još sedam indijskih i četiri turska državljanina.

Akcija je dodatno zakomplicirana nakon što je brodu ponestalo goriva te je gotovo 12 sati plutao na otvorenom moru. Zbog toga je bila potrebna pomoć Španjolske agencije za pomorsku sigurnost i spašavanje (SASEMAR), koja je brod doteglila do Kanarskih otoka.

Detaljnim pregledom tereta policija je pronašla ukupno 9.994 kilograma kokaina raspoređenih u 294 bale, vješto skrivene među tonama soli. Bale su bile označene brojevima i različitim bojama – ružičastom, žutom, zelenom, plavom i ljubičastom – što upućuje na složenu logistiku krijumčarske mreže.

Sumnjivi brod plovio je pod zastavom Kameruna. Istragom je utvrđeno da je isplovio iz Turske, potom stigao do Brazila, gdje se vjeruje da je na otvorenom moru preuzeo teret kokaina, iako nikada nije uplovio u luku. Nakon toga započeo je povratak prema Europi.

Operacija, kodnog naziva Bijela plima, najveća je zapljena kokaina na otvorenom moru još od 1999. godine, kada je presretnut brod Tammsaare sa 7.500 kilograma droge. Španjolska policija istaknula je da je riječ o odlučujućem udarcu međunarodnim kriminalnim mrežama i snažnoj potvrdi učinkovitosti međunarodne suradnje u borbi protiv globalnog narkotrafikinga.

🚩Casi 10 toneladas de cocaína escondidas entre un cargamento de sal



👉🏻Es la mayor aprehensión de droga realizada en alta mar por @policia



🤝🏻Con la colaboración de @maoc_n @NCA_UK @DEAHQ @policiafederal y autoridades de 🇫🇷 y 🇵🇹 https://t.co/kgBYd1GIjr pic.twitter.com/iYLwZUJr9l — Policía Nacional (@policia) January 12, 2026

Akcija je javnosti predstavljena u ponedjeljak u luci Santa Cruz de Tenerife, gdje su izloženi zaplijenjena droga i brod kojim je prevožena.