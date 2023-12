FOTO/VIDEO Pogledajte trenutak snažnog potresa: Ljudi panično bježali iz restorana, spašavali živu glavu

Najmanje 111 ljudi je poginulo, a više od 230 ih je ozlijeđeno u potresu magnitude 6,1 koji je pogodio pograničnu regiju Gansu-Qinghai u Kini, javljaju kineski državni mediji u utorak.

Potres je bio na dubini od 35 kilometara s epicentrom 102 kilometra zapadno-jugozapadno od Lanzhoua u Kini, objavio je EMSC.

Kinesko nacionalno povjerenstvo za prevenciju i pomoć u katastrofama i ministarstvo za upravljanje hitnim situacijama aktivirali su hitnu pomoć IV. razine, izvijestila je Xinhua.

Spasilačke ekipe poslane su na potresom pogođena područja.