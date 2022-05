Nakon pucnjave u osnovnoj školi u Teksasu napadač je ubijen. 18-godišnjak je ubio 15 osoba.

U Teksasu se oko 12:20 po lokalnom vremenu dogodila pucnjava u osnovnoj školi te je poginulo 15 osoba. Društvenim mrežama se dijeli video na kojem se vidi trenutak kada je napadač ušao u osnovnu školu, prije nego li je krenuo ubijati nevine žrtve.

Napadač je imao 18 godina.

The Texas shooter was Salvador Ramos who was killed on the spot. pic.twitter.com/nwUhlKCwSm