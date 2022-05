Za ime božje, kada ćemo se suprotstaviti lobiju industrije oružja, zavapio je američki predsjednik Joe Biden nakon novog krvoprolića - još jednog, novog najsmrtonosnijeg napada u američkim osnovnim školama nakon 10 godina.

Zastave na Bijeloj kući i američkim saveznim i javnim zgradama bit će spuštene na pola koplja do 28. svibnja nakon što je 18-godišnjak otvorio vatru u osnovnoj školi u Južnom Teksasu oko 130 kilometara zapadno od San Antonija, ubivši najmanje 19 djece i dvije odrasle osobe, od kojih jednog učitelja, a prije napada na školu, kako se sumnja, ubio je i svoju baku.



Dva policajca su lakše ranjena, a još jedna osoba je u bolnici u kritičnom stanju. Napadač je ubijen nakon što je intervenirala policija, a vlasti vjeruju da je djelovao sam. Istraga je u tijeku, a više informacija bi trebalo biti poznato tijekom dana. Napadač je nekoliko dana uoči napada na društvenim mrežama objavio fotografiju dvije puške.



''Za ime božje, kada ćemo se suprotstaviti lobiju industrije oružja? Prošlo je 3448 dana, 10 godina otkad sam kao potpredsjednik bio u Connecticutu gdje je 26 ljudi, među njima 21 dijete, ubijeno u Sandy Hooku. Od tada se dogodilo više od 900 pucnjava u školama: U Parklandu na Floridi, u Santa Feu u Teksasu, u Michiganu... I lista ide dalje i povećava se. A tek kada u to uključimo i pucnjave u kinima, bogomoljama, a evo prije 10 dana imali smo i pucnjavu u dućanu u Buffalu. Puna mi je kapa! Moramo nešto poduzeti! I nemojte mi govoriti da ne možemo utjecati na ovo krvoproliće'', kazao je shrvan užasom predsjednik SAD-a Joe Biden u obraćanju naciji nekoliko sati nakon krvoprolića u školi.



Podsjetio je u svojem govoru da je svojevremeno kada je bila uvedena zabrana prodaje jurišnog oružja, broj nasilnih incidenata pao, a po njezinu isteku se utrostručio.



''Ideja da 18-godišnjak može kupiti dvije jurišne puške je pogrešna. To je bolesno'', upozorio je američki predsjednik i ustvrdio da većina američkog građanstva podržava donošenje "razumnih" zakona u svrhu regulacije nošenja oružja.



No, kao što je dobro poznato, industrija oružja ima ogroman utjecaj i pitanje je hoće li novi poziv za suprotstavljanje moćnom lobiju uroditi plodom.

''Ovakve stvari se rijetko događaju bilo gdje drugdje. Zašto? Pa i u drugim dijelovima svijeta imaju ljude s mentalnim problemima, i oni imaju obiteljsko nasilje, ljude koji su izgubljeni, ali ovakve masovne pucnjave nikada ovako često. Zašto nam ne smeta živjeti s ovakvim krvoprolićima? Zašto dopuštamo da nam se ovo događa?! Gdje nam je kičma da se suprotstavimo tome? Vrijeme je da počnemo djelovati,'', poručio je Biden.



On je iz zrakoplova razgovarao s teksaškim guvernerom Gregom Abottom i ponudio mu svu potrebnu pomoć, naime, za najnovje krvorpoliće je doznao u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One pri povratku s puta po Aziji.