Rusija je priznala da je slučajno ispalila projektil na svoj grad.

Snažna eksplozija odjeknula je u četvrtak navečer u ruskom gradu Belgorodu, 40 kilometara sjeverno od ruske granice s Ukrajinom.

Ruska državna novinska agencija Tass, pozivajući se na Ministarstvo obrane, izvijestila je kako je ruski ratni avion slučajno ispalio projektil.

"Dok je zrakoplov zračnih snaga Suhoj Su-34 letio iznad grada Belgoroda, došlo je do slučajnog pražnjenja zrakoplovnog streljiva", priopćeno je.

VIDEO/FOTO "Slučajno smo ispalili!" Snažna eksplozija u centru ruskog grada, golemi krater u samom središtu

FOTO Rusija izvela razorni napad dronovima na Odesu: Njemačka objavila važnu vijest o isporuci oružja Ukrajini

Eksplozija je stvorila 20-metarski krater na jednom od gradskih raskrižja. Oštećena su četiri automobila i četiri stambene zgrade, rekao je lokalni guverner.

Snimku pogledajte u nastavku:

Clearer video of a Russian bomb that detonated in Belgorod last night. pic.twitter.com/vZnoFFvq7J